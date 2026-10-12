Precio de Disney+ en octubre de 2026: cuánto cuesta cada plan

Disney+ ofrece en octubre de 2026 tres planes de suscripción en Argentina, con precios mensuales de referencia que van desde $11.999 hasta $18.399, según la modalidad elegida. Las opciones disponibles son Estándar con anuncios, Estándar y Premium, que se diferencian por la calidad de reproducción, la cantidad de pantallas simultáneas y el acceso a contenidos deportivos de ESPN.

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La plataforma reúne películas, series, documentales y transmisiones deportivas en una misma aplicación. Los usuarios pueden elegir entre una alternativa más económica con publicidad y otras modalidades que incorporan mejores prestaciones.

Cuánto salen las suscripciones en Argentina

Cuánto cuesta Disney+ en octubre de 2026

De acuerdo con los últimos valores informados en la referencia de junio de 2026, las tarifas de los tres planes son las siguientes:

Plan Precio mensual de referencia Disney+ Estándar con anuncios $11.999 Disney+ Estándar $15.599 Disney+ Premium $18.399

Estos importes corresponden a la escala publicada en junio. No se dispone, en la información suministrada, de una confirmación de que permanezcan sin cambios en octubre.

Qué incluye cada plan de Disney+

Las modalidades de suscripción ofrecen distintas características según las preferencias de los usuarios.

Disney+ Estándar con anuncios

Es la alternativa de menor costo y permite acceder al catálogo de entretenimiento de la plataforma, con interrupciones publicitarias durante la reproducción.

Entre sus características se encuentran:

Calidad de imagen de hasta Full HD (1080p).

Audio de hasta 5.1.

Reproducción simultánea en dos dispositivos.

Acceso a películas y series del catálogo de Disney+.

Disney+ Estándar

Está orientado a quienes prefieren mirar películas y series sin cortes publicitarios.

Mantiene la calidad Full HD y permite utilizar dos pantallas al mismo tiempo. Además, habilita descargas en hasta diez dispositivos para reproducir contenido sin conexión a internet.

Disney+ Premium

Es la opción con mayores prestaciones y está especialmente orientada a quienes buscan una mejor experiencia audiovisual y una oferta deportiva más amplia.

Incluye reproducción en hasta cuatro dispositivos simultáneos, calidad de imagen 4K Ultra HD y HDR, sonido Dolby Atmos y descargas para visualizar contenidos sin conexión.

También incorpora el acceso a las señales de ESPN y a eventos deportivos en vivo, de acuerdo con los derechos de transmisión disponibles.

Cuánto cuesta Disney+ en Argentina

Cuánto cuesta agregar un miembro extra en Disney+

La plataforma permite incorporar usuarios adicionales que no viven en el mismo domicilio del titular de la cuenta, mediante el pago de un cargo mensual. Los valores publicados para cada modalidad son:

Miembro adicional Precio mensual de referencia Estándar con anuncios $6.999 Estándar $7.399 Premium $9.200

Cada integrante adicional cuenta con un perfil propio y puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez. Al igual que los precios de los planes principales, estos importes corresponden a la referencia de junio de 2026 y requieren confirmación para octubre.

Cómo pagar menos Disney+ en Argentina

Los usuarios también pueden acceder a descuentos y beneficios mediante acuerdos comerciales con bancos, empresas de telecomunicaciones y plataformas de suscripción.

Entre las promociones mencionadas en la información de referencia se encuentran períodos gratuitos para determinados clientes de tarjetas Visa, beneficios para usuarios de Claro y opciones de acceso a través de Meli+ y DGO.

Estas ofertas están sujetas a condiciones de contratación, elegibilidad y períodos de vigencia. Por eso, antes de suscribirse, conviene consultar tanto el precio actualizado como las promociones disponibles en los canales oficiales de Disney+ y de cada proveedor.