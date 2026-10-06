Cuándo se estrena "Messi and The Giants", la serie de Lionel Messi en Disney+: de qué trata

El universo del fútbol y la industria de la animación cruzan sus caminos en una de las apuestas audiovisuales más esperadas del entretenimiento: Messi and the Giants. La producción animada traslada la figura de Lionel Messi a un entorno de fantasía y aventuras pensado para inspirar a niños de todo el mundo. Está desarrollada para su próximo estreno global a través de las pantallas de Disney+. La propuesta marca la primera incursión oficial del capitán argentino en el terreno de las franquicias de animación a escala internacional, y se espera que su estreno sea entre junio y septiembre de 2027.

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Messi y un viaje épico a un videojuego

La historia se centra en un joven Lionel Messi de 12 años, quien es transportado de manera imprevista hacia el interior de un misterioso y fascinante mundo de videojuego. En ese nuevo entorno virtual, el pequeño héroe debe enfrentar a gigantescos villanos que amenazan la paz de los diversos reinos. Lejos de recurrir a la poderes sobrehumanos, el protagonista utiliza su gran destreza con la pelota, su velocidad y el trabajo en equipo para superar los obstáculos del juego.

El propio Lionel Messi se encuentra involucrado en este proyecto. El rosarino no solo otorgó los derechos de su imagen para dar vida al personaje, sino que participó activamente en las decisiones conceptuales. El futbolista manifestó su entusiasmo personal por este show, asegurándose de que la narrativa promueva de forma auténtica el compañerismo, la humildad y la superación constante.

Lionel Messi lanza una serie basada en su vida. (Crédito de imagen: Disney)

Detrás de escena: la visión de Jorge Messi y las empresas involucradas

Detrás de esta serie existe un pilar familiar determinante. Jorge Messi, padre y quien fue representante del jugador, ejerció un rol protagónico como productor ejecutivo a través de la firma Leo Messi Management. Su participación directa asegura que el proyecto mantenga coherencia con los valores familiares de la figura argentina. El desarrollo de la producción comenzó formalmente a inicios de 2023, cuando Sony Music Entertainment concretó una alianza con el entorno del deportista para expandir su marca al campo audiovisual mediante contenidos narrativos.

El apartado técnico y artístico está en manos de Atlantis Animation, un reconocido estudio con sede en las Islas Canarias especialista en animación 3D. La serie se realiza en colaboración conjunta entre Sony Music Entertainment Content y Disney Branded Television, garantizando una distribución internacional sin precedentes en la pantalla chica para conectar directamente el deporte, los valores y la fantasía.