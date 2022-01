Wes Anderson prepara su nueva película, basada en los cuentos de Roald Dahl

La producción de Wes Anderson será un estreno exclusivo de Netflix, luego de que la plataforma comprase los derechos de todas las obras de Dahl, autor de Matilda, Charlie y la fábrica de chocolate, Las brujas y Jim y el durazno gigante, entre otros libros juveniles.

Los actores británicos Benedict Cumberbatch, Ben Kingsley, Ralph Fiennes y Dev Patel conformarán el elenco de la próxima película del cineasta estadounidense Wes Anderson, quien comenzará a filmar en el Reino Unido este mes la adaptación que escribió de la serie de cuentos The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More del autor galés Roald Dahl.

Kingsley, ganador del Oscar por Gandhi (1982), volverá a trabajar con Fiennes tras la La lista de Schindler (1993) y se sumará a Cumberbatch, conocido por sus roles en El código enigma (2014) y Doctor Strange en el universo de Marvel, además de Patel, protagonista de ¿Quién quiere ser millonario?, la mejor película de 2008, según la Academia de Hollywood.

La producción de Netflix empezará a rodarse este mes en Gran Bretaña bajo la dirección de Anderson, quien adaptó la serie de cuentos luego de que la plataforma de streaming comprara los derechos de la Roald Dahl Story Company en la primavera del año pasado, en un lucrativo trato que le dará acceso a la totalidad de la obra del autor galés que promediando el siglo XX se convirtió en best seller con sus narraciones con toques oscuros para niños.

Según reportó el sitio especializado The Hollywood Reporter, no está del todo claro desde cuándo Anderson comenzó a trabajar en el guion, ya que el director, conocido por Los excéntricos Tenenbaum (2001) y El Gran Hotel Budapest (2014), es admirador de la obra de Dahl y ya había adaptado al cine de animación la novela Fantastic Mr Fox en 2009.

La colección de cuentos, publicada en 1982, se centra en Henry Sugar, un hombre que roba un libro que le permite ver a través de los objetos y predecir el futuro, que lo lleva a una serie de desventuras con mafiosos y la necesidad de trabajar con una maquilladora de Hollywood para cambiar su apariencia, además de desarrollar orfanatos alrededor del mundo. Si bien no trascendió qué roles encarnarán Patel, Fiennes y Kingsley, está confirmado que Cumberbatch tendrá el papel protagónico de Sugar, lo que funcionará para vincular próximas historias de ese universo literario.