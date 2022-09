Video: se filtró una temeraria escena de Tom Cruise en Misión Imposible 7

La nueva filtración con una osada secuencia de Tom Cruise en el rodaje de Misión Imposible 7 causó fuerte impresión en las redes sociales.

Tras sus locas acrobacias en Top Gun: Marverick, Tom Cruise volvió a dejar al mundo extasiado con una de sus osadas, aunque ya habituales, escenas de acción. Un vídeo filtrado de Misión Imposible: Sentencia Mortal muestra al actor suspendido en el vacío mientras rueda una espectacular secuencia aérea mientras se mantiene colgado de una avioneta.

Fue hace un par de meses cuando se filtraron unas imágenes del actor realizando una tremenda acrobacia mientras surcaba los cielos en un biplano de color rojo. Ahora, este clip de más de un minuto de duración, que ya se había proyectado en la Cinema-Con de este mismo año, muestra al protagonista de la saga Misión Imposible desafiando una vez más a la muerte ejecutando su espectacular hazaña aérea.

Dicha escena, que fue compartida en redes sociales, muestra a Cruise encima la cubierta de un Boeing-Stearman Modelo 75 de 1943. Y mientras permanece en el aire sin nadie que pilote la avioneta, el actor se muestra sonriente, dirigiéndose a la cámara con la que Christopher McQuarrie, el director de Sentencia Mortal parte 1 y 2, le está grabando desde otra avioneta. Es entonces cuando, tras avisarle de que están perdiendo mucha luz natural y necesitan seguir grabando, el biplano da un vertiginoso giro que acaba con Cruise colgado boca abajo.

Dirigida y escrita por Christopher McQuarrie, los fans podrán reencontrarse con Ethan Hunt y su equipo en la primera entrega de Misión Imposible: Sentencia Mortal, cuyo estreno está previsto para julio de 2023. Junto a Cruise, competan el reparto del filme Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Shea Whigham y Cary Elwes. El segundo capítulo de este díptico de la saga verá la luz en junio de 2024.

Mickey Rourke destrozó a Tom Cruise: "No significa una mierda"

Tom Cruise está arrasando en la taquilla con Top Gun: Maverick, cinta que ya recaudó cerca de 1.150 millones de dólares en todo el mundo. Parece que el reciente éxito del actor no impresionó a Mickey Rourke, que cargó duramente contra su compañero de profesión.

"Cuando ves a alguien como Tom Cruise ganando millones de dólares con Top Gun: Maverick, la secuela, 35 años después, ¿qué piensas?", le preguntaron en una entrevista en Piers Morgan Uncensored. "Eso no significa una mierda para mí. Tom Cruise lleva 35 años haciendo el mismo maldito papel. No tengo respeto por eso. No me importa el dinero o el poder", respondió el actor que se ganó el respeto de sus pares con la dramática The Wrestler (2009).

"Me importa ver trabajar a Al Pacino o Christopher Walken, o los primeros trabajos de Robert De Niro, Richard Harris y Ray Winstone, ese es el tipo de actor que quiero ser. Un montón de chicos que intentaron superarse como actores", agregó. Insistente, Piers Morgan le consultó: "¿No crees que Tom Cruise es un gran actor?". Tajante, Rourke lanzó: "Creo que él es irrelevante en mi mundo".