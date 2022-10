Un clásico de Buenos Aires: se anunció la programación del festival de cine LGBTIQ+ Asterico

Se anunció la novena edición del clásico festival internacional de cine LGBTIQ+ con la grilla de películas a presentarse y las sedes que oficiarán de salas de exhibición.

Luego de la edición mixta 2021, presencial y virtual, el festival internacional de cine LGBTIQ+ Asterisco, un clásico de la Ciudad de Buenos Aires, presentó su novena edición con la grilla completa de películas y sedes de exhibición. Un repaso por las competencias y los filmes que se verán del 20 al 30 de octubre.

Competencia Argentina de Largometrajes

BJ: The Life and Times of Bosco and Jojo (Argentina/EE.UU., 2022, 82'). Dirección: Sergio Bonacci Lapalma

Copacabana Papers (Argentina, 2021, 120'). Dirección: Fernando Portabales

Deberíamos imaginar todo en términos de arena (Argentina, 2021. 53'). Dirección: Roxana Bernaule

El apego (Argentina, 2021, 102'). Dirección: Javier Diment

El fulgor (Argentina, 2021, 65'). Dirección: Martín Farina

Ese fin de semana (Argentina/Brasil, 2021, 69'). Dirección: Mara Pescio

Los agitadores (Argentina, 2022, 102'). Dirección: Marco Berger

Me busco lejos (Argentina, 2022, 90'). Dirección: Diego Lublinsky

Yo soy Alma (Argentina, 2022, 72'). Dirección: Mariana Manuela Bellone

Competencia Argentina de Cortometrajes

Criatura (Argentina, 2021, 16’). Dirección: Maria Silvia Esteve

Desvelo (Argentina, 2022, 16:10’). Dirección: Ana Waisbein y Maite Valero

El muro de las constelaciones (Argentina, 2021, 08’). Dirección: Olivia Nuss

La naturaleza del amor (Argentina, 2021, 19:11’). Dirección: Nicolás Raúl Alvarez & Joaquín Ostrovsky

Los Amantes (Argentina, 2022, 07:23’). Dirección: Dario Exequiel

Me llamo Marian (Argentina, 2021, 29:55’). Dirección: Pilar Cabrera

Mi cuerpo, mi transición (Argentina, 2022, 22:13’). Dirección: Camilo Lopez Diaz, Julian Merlo y Alma Chamot

Nazco problema (Argentina, 2021, 23:51’) Dirección: Violeta Fontaiña

Sacrificio (Argentina, 2022, 4’). Dirección: Guido Depaoli

Todos tipos trans (Argentina, 2021, 22:38’). Dirección: Sabino Jerónimo Gazzaniga

Transitando el abismo (Argentina, 2022, 20’). Dirección: César González

Una casa que no tiene techo (Argentina, 2020, 11:24’). Dirección: Celeste Onaindia

Yon (Argentina, 2021, 8:21’). Dirección: Bárbara Lago

La piel que habito

Película de apertura: Siguiendo todos los protocolos (Brasil, 2022, 75'). Dirección: Fábio Leal

Película de clausura: Pornomelancolía (Argentina / Brasil / Francia, 2022, 98'). Dirección: Manuel Abramovich

Cortos Latinoamericanos

Aviones de papel (Ecuador, 2021, 17:13’). Dirección: Roberth Mendoza

Buscó a Satanás, encontró la familia (Colombia, 2021, 22’). Dirección: Miguel Ángel Fajardo Garnica

Cómo respirar fuera del agua (Brasil, 2021, 16’). Dirección: Júlia Fávero y Victoria Negreiros

Privilegios (Brasil, 2022, 33’). Dirección: Daniel Favaretto

Soy Sasha (Panamá, 2021, 5’). Dirección: Yineth Lopez

Subimos juntas la montaña (México, 2021, 15’). Dirección: Dana Albicker Mendiola

Cortos argentinos

Diario de confesiones íntimas y oficiales (Argentina, 2021, 25'). Dirección: Marilina Giménez

ESI: Un derecho en disputa (Argentina, 2019, 16'). Dirección: Ignacio García

Mala reputación (Argentina, 2022, 43'). Dirección: Florencia Garibaldi y Estefania Santoro

Erotismo amarillista

El gato de las nueve colas (Italia, 1971, 110'). Dirección: Dario Argento

Placer sangriento (Argentina, 1967, 75’). Dirección: Emilio Vieyra

Criaturas ardientes

Vita in petto avrò (Argentina, 2022,11'’). Dirección: Lucas Gallo

Fist (Francia, 2021, 3’). Dirección: Romy Alizée

Foco Canadá

Out In The Ring (Canadá, 2022, 105'). Dirección: Ryan Bruce Levey

Pat Rocco Dared (Canadá, 2021, 90'). Dirección: Bob Christie, Morris Chapdelaine

Tramps! (Canadá, 2022, 104'). Dirección: Kevin Hegge

Well Rounded (Canadá, 2020, 62'). Dirección: Shana Myara

Retro Enzo Monzón

Radioactiva (Argentina, 2017, 7’). Dirección: Enzo Monzón

El Drac de Miuka (Argentina, 2018, 9’). Dirección: Enzo Monzón

Plastic Attack (Argentina, 2019, 30’). Dirección: Enzo Monzón

Reina Hormona (Argentina / España, 2021, 78’). Dirección: Enzo Monzón

Pioneres queer

La otra (Argentina, 1989, 10’). Dirección: Lucrecia Martel

Las ratas (Argentina, 1963, 87’). Dirección: Luis Saslavsky

La Tigra (Argentina, 1953, 65’). Dirección: Leopoldo Torre Nilsson

Cuales son las sedes del Asterisco