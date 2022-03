Sandra Bullock habló de la película que más le avergüenza de su carrera

La popular actriz Sandra Bullock (Miss Simpatía, The Blind Side) recordó su peor trabajo en cine y las razones por las que lo detesta.

La popular actriz Sandra Bullock (Miss Simpatía, La Propuesta, The Blind Side) habló de la película que se arrepiente de haber filmado y explicó lo que siente por dicho trabajo, del que también participó Keanu Reeves (Matrix, John Wick).

Como parte de la promoción de su próximo largometraje, la comedia de aventuras The Lost City, Sandra se mostró muy sincera en una entrevista y reveló que siente vergüenza de haber aceptado trabajar en Speed 2: Cruise Control, que llegó a los cines en 1997. La trama presentaba la historia de Annie (Bullock), quien tras romper con Jack Traven (Reeves) comienza a salir con el oficial de Swat, Alex Saw (Patrick). Ambos deciden tomar un relajante crucero por el mar, pero lo que no saben es que la embarcación será tomada por el psicópata experto en bombas John Geiger (Willem Dafoe).

"Tengo una (película) a la que nadie se acercó y todavía estoy avergonzado de estar dentro. Se llama Speed 2. He hablado mucho al respecto. No tiene sentido”, contó la actriz que forjó una increíble carrera en comedias y dramas, en medio de una entrevista con el sitio TooFab.

Speed 2 fue lapidada por la crítica especializada y la floja taquilla de 164 millones de dólares apenas alcanzó para cubrir el presupuesto de 160 millones. Un fracaso total del que pocos se acuerdan y una mala experiencia para Sandra Bullock.

Sandra Bullock se retira de la actuación: "Deseo estar con mis hijos"

Sandra Bullock, querida actriz de Hollywood conocida por las películas Miss Simpatía, La Propuesta, The Blind Side, Birdbox o la reciente Imperdonable, estas dos últimas en Netflix, anunció un determinante cambio de rumbo laboral en su futuro. "Me voy a dar un tiempo de descanso", indicó durante una reciente entrevista.

"Me tomo mi trabajo muy seriamente. Pero ahora solo deseo estar con mis hijos y mi familia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto significa que me voy a dar un tiempo de descanso", precisó Bullock en diálogo con Entertainment Tonight Canada durante el Festival SXSW en Austin, Texas. Y agregó: "No sé por cuánto tiempo será, necesito estar en el lugar que me hace más feliz".

Más allá de esta noticia, a la actriz se la podrá ver en Bullet Train, el nuevo tanque de acción en el que Brad Pitt se convierte en un asesino a sueldo que luchará a contrarreloj contra otros sicarios para poder completar su misión. Dirigida por David Leitch (Atómica, Deadpool 2), un viaje sin escalas en el famoso tren bala japonés se estrenará en cines el 21 de julio.

El ganador del Oscar por Once Upon a Time in Hollywood se mete en un asesino a sueldo con el pseudónimo de Ladybug. Aparentemente, su misión es sencilla. Debe viajar en el tren bala de Tokio, donde debe recoger un maletín y entregarlo en un punto de recogida. Lo que no esperaba es que hubiera otros interesados en hacerse con el maletín y que tenga que enfrentarse a un buen número de sicarios y mercenarios dispuestos a matar para cumplir con su objetivo. Un viaje lleno de adrenalina que se convertirá en una encarnizada batalla a muerte por llegar al destino en poder del preciado maletín.