Revelan la estrategia de Hayao Miyazaki para que la gente vaya a ver su última película

El ganador del Oscar Hayao Miyazaki piensa retirarse del cine por la puerta grande y para ello optó por una osada estrategia de marketing, de cara al estreno de su última película como director.

Hayao Miyazaki, director de cintas tan legendarias como El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke o El castillo ambulante, se retirará con una última película para Studio Ghibli. El filme, titulado ¿Cómo vives?, llegará a los cines sin que haya previamente ningún tipo de promoción incluyendo tráilers.

En una entrevista con la revista japonesa Bungei Shunju, el productor Toshio Suzuki explicó la estrategia de marketing que habían ideado para ¿Cómo vives?, que llegará a los cines japoneses el 14 de julio. "Como parte de las operaciones de la empresa a lo largo de los años, Ghibli ha querido que la gente viniera a ver las películas que hemos hecho. Así que pensamos en eso e hicimos muchas cosas diferentes pero esta vez dijimos: 'Eh, no necesitamos hacer eso. Haciendo lo mismo que hemos hecho antes, una y otra vez, te cansas. Así que queríamos hacer algo diferente", dijo.

"He estado trabajando en nuestras películas desde Nausicaä del Valle del Viento (1984), pero esta fue la primera vez que Hayao Miyazaki realmente me elogió. 'Suzuki, esto es increíble. Este es el mejor póster que has hecho nunca', me dijo. Sentí que eso era una pista, así que dije: 'Vamos solo con este póster para el marketing'. No hay tráilers ni anuncios de televisión en absoluto... No hay anuncios en los periódicos tampoco. En el fondo, creo que esto es lo que los cinéfilos desean", añadió.

El largometraje está basado en la novela homónima de Genzaburo Yoshino, aunque Miyazaki declaró anteriormente que no es una adaptación directa. "Koperu tiene 15 años y muchas ganas de saberlo todo. ¿Qué es ser valiente? ¿Por qué hay cosas tan injustas? ¿Quiénes somos en este mundo? Son preguntas un poco difíciles de responder... ¡Suerte que su tío puede ayudarlo!", reza la sinopsis de la obra. En 2003 Miyazaki ganó el Oscar a mejor película de animación por El viaje de Chihiro. También compitió por la estatuilla dos ocasiones más, además de haberse hecho con el Oscar honorífico en 2015.

Una película con una carga emocional muy especial

Uno de los fundadores de Ghibli, Toshio Suzuki, describió a la película como un filme "fantástico de gran escala". Además, indicó que "Miyazaki está trabajando en la película para que su nieto lo recuerde una vez este muera". Por el momento, hay una serie de películas de Studio Ghibli disponibles en Netflix. Estas son:

El Castillo en el Cielo (1986)

Mi Vecino Totoro (1988)

Kiki: Entregas a domicilio (1989)

Recuerdos del ayer (1991)

Porco Rosso (1992)

Puedo escuchar el mar (1993)

Cuentos de Terramar (2006)

Nausicaä del Valle del Viento (1984)

El Viaje de Chihiro (2001) - Ganadora del Premio de la Academia a la Mejor Película de Animación en 2003

La Princesa Mononoke (1997)

Mis vecinos los Yamada (1999)

El regreso del gato (2002)

Arrietty y el mundo de los diminutos (2010)

El cuento de la princesa Kaguya (2013)

La guerra de los mapaches (1994)

Susurros del corazón (1995)

El secreto de la sirenita (2008)

La colina de las amapolas (2011)

Se levanta el viento (2013)

El recuerdo de Marnie (2014)

Howls Moving Castle (2004)

Con información de Europa Press.