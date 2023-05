Qué problema de salud tuvo Tom Holland: el calvario del actor

Tom Holland compartió cómo cuida su salud mental y qué eventos atravesó durante la filmación de The Crowded Room que lo llevaron a priorizarla.

El reconocido actor Tom Holland, famoso por su papel como Spiderman en la trilogía del Universo Cinematográfico de Marvel, reveló los desafíos que enfrentó en su salud mental durante el rodaje de su próxima serie The Crowded Room. El talentoso intérprete se ha convertido en uno de los actores del momento, pero su éxito no lo ha eximido de situaciones delicadas en su vida personal.

En The Crowded Room, la nueva producción de Apple TV+, Holland interpreta a Danny Sullivan, un joven arrestado por su implicación en un tiroteo. El personaje se basa en Billy Milligan, quien padecía trastorno de identidad disociativo. Durante el rodaje, el actor confesó que experimentó momentos complicados al verse reflejado en ciertas partes del personaje.

"No solo me veía reflejado en el personaje, sino también en mi vida personal", dijo Holland y agregó: "Recuerdo haber tenido un pequeño colapso en mi casa y haber considerado afeitarme la cabeza para deshacerme de esta conexión tan intensa con el personaje. Estábamos en pleno rodaje, por lo que decidí no hacerlo... nunca había experimentado algo parecido".

El actor describió la serie como "un acercamiento al poder de la mente humana" y a "las formas en que lidiamos con el trauma". Este proyecto le permitió adentrarse en el tema de la salud mental y alejarse de las redes sociales durante un tiempo. Holland también compartió que aprendió mucho sobre este aspecto tan importante de la vida y tuvo la oportunidad de hablar con psicólogos para comprender mejor los conflictos internos de su personaje.

"Aprender sobre salud mental y su poder, y conversar con psicólogos acerca de los conflictos de Danny y Billy, ha sido muy instructivo para mi vida", afirmó Holland. El actor espera que los espectadores de The Crowded Room adquieran mayor respeto y empatía hacia las personas que sufren problemas de salud mental. Además, espera que la serie les enseñe sobre la capacidad de supervivencia humana y las complejidades de la salud mental.

The Crowded Room, que se estrenará el próximo 9 de junio en Apple TV+, cuenta con un elenco destacado que incluye a Amanda Seyfried en el papel de la inspectora Goodwin, así como a Emmy Rossum, Will Chase, Sasha Lane y Lior Raz. La serie promete ser un viaje fascinante a través de la mente humana y abordar temas importantes relacionados con la salud mental y el trauma.

El testimonio de Tom Holland sobre su experiencia en el rodaje de The Crowded Room destaca la importancia de cuidar nuestra salud mental y promover la comprensión y la empatía hacia aquellos que luchan contra problemas similares. Con su franqueza, el actor demuestra que incluso las estrellas más brillantes pueden enfrentar desafíos internos y nos invita a reflexionar sobre la necesidad de prestar atención a nuestra propia salud mental y la de los demás.