Las redes sociales se despiden de Tom Holland, el actor de Spider-Man

Hollywood amaneció impactado por la noticia que involucra a Tom Holland, actor de las películas Spider-Man, Lo imposible y Uncharted, entre otras.

Tom Holland, protagonista de películas como Uncharted o la reciente saga Spider-Man, anunció oficialmente que deja Instagram y Twitter para preservar su salud mental. "Me tomo un descanso", sentenció el actor en su video de despedida.

El joven actor británico tocó fondo en su relación con las redes sociales y, en especial, con los comentarios y opiniones sobre su persona que lee en ellas: su última actividad en Instagram, donde tiene más de 60 millones de seguidores, fue hace seis semanas, cuándo publicó una fotografía suya, mientras que su último paso por Twitter, fue en un tuit publicado en febrero de 2022. Por eso mismo, decidió cerrar sus cuentas y hacer público el anuncio con todos sus seguidores.

Holland lanzó un vídeo en el que explicó su salida de las redes sociales: "Voy a tomar un descanso de las redes sociales por mi salud mental. Encuentro a Instagram y Twitter sobre estimulantes y abrumadoras, y en ocasiones me siento atrapado, cayendo en una espiral, cuando leo cosas sobre mí que circulan en Internet". Por otro lado, el actor animó a aquellos que se sientan como él a compartirlo, promocionando el trabajo de la organización benéfica Stem4, que ayuda a los jóvenes en su salud mental. "Por favor, tómate tu tiempo para ver el vídeo, y si te sientes inclinado a compartirlo con cualquier persona a la que le pueda interesar, lo agradecería", agregó el actor de Spider-Man: No Way Home, éxito de taquilla en la franquicia del héroe de Marvel.

Los actores y actrices que se fueron de las redes sociales como Tom Holland

Tom Holland no es el único actor o famoso que se vio obligado a alejarse de los focos de las redes sociales. La actriz Daisy Ridley, que encarnó a Rey en la última trilogía de Star Wars, regresó a Instagram tras un paréntesis de seis años, después de que, en 2016, repentinamente, cerrara su perfil sin ningún tipo de explicación. Otras celebridades que también se vieron en la necesidad de dejar temporalmente sus perfiles en las redes fueron la actriz Selena Gómez, la cantante Lorde o incluso la modelo Kim Kardashiam, que tardó tres meses en reaparecer en Instagram después de ser asaltada a punta de pistola en París en 2016.