Top Gun: Paramount retrasa estreno de películas de Tom Cruise por ola de COVID

Paramount Pictures ha pospuesto el estreno de las películas de Tom Cruise "Top Gun: Maverick" hasta mayo de 2022 y "Mission: Imposible 7" hasta septiembre de 2022, dijo el miércoles un portavoz del estudio de ViacomCBS Inc, en momentos que los contagios del COVID-19 están aumentando.

La secuela de "Top Gun", que se ha retrasado varias veces durante la pandemia, tenía previsto estrenarse en los cines el 19 de noviembre, justo antes del Día de Acción de Gracias, para dar comienzo a la temporada de cine navideño.

Ahora, "Top Gun" se estrenará el 27 de mayo, fecha en la que "M:I 7" tenía previsto iluminar las pantallas de Estados Unidos durante el fin de semana del Día de los Caídos del próximo año. El movimiento obligó a cambiar la fecha de "M:I 7", que se trasladó al 30 de septiembre de 2022.

Los estudios de cine han modificado repetidamente sus calendarios para intentar calcular cuándo volverán las multitudes a los cines. La variante Delta del coronavirus ha interrumpido un esperado regreso.

Las cadenas de cines, como AMC Entertainment, Cineworld Plc y Cinemark Holdings, cuentan con éxitos de taquilla como "Top Gun" para atraer al público. La película es una continuación del éxito de 1986 protagonizado por Cruise como un piloto de élite del ejército estadounidense.

Jeff Bock, analista principal de medios de comunicación de Exhibitor Relations Co, calificó la decisión de Paramount sobre "Top Gun" de "movimiento inteligente".

"Paramount necesita que esto sea un gran éxito mundial. El mercado mundial aún no está ahí", escribió Bock en Twitter.

Los operadores de salas de cine esperan que otras películas de gran presupuesto se aferren a sus calendarios de 2021. La película de James Bond "No Time to Die" se estrenará en los cines el 8 de octubre, y el estudio MGM ha insistido en que esa fecha se mantendrá.

Otras películas próximas a su estreno son "Venom: Let There Be Carnage" de Sony en octubre, "Eternals" de Marvel en noviembre y "Spider-Man: No Way Home" en diciembre.

Con información de Reuters