Nueve Reinas: Ricardo Darín y Gastón Pauls recordaron anécdotas por los 20 años de la película

El próximo 31 de agosto se cumplen 20 años de la emblemática "Nueve Reinas", un clásico del cine nacional protagonizado por Ricardo Darín y Gastón Pauls. Para anticiparse a esta fecha memorable, ambos actores recordaron anécdotas del rodaje a través de una videollamada especial de la TV Pública. Secretos del casting, míticas escenas y datos curiosos del largometraje que se transformó en un hito de la Argentina.

“Me abrió una puerta no solo para mi oficio sino también al mundo cinematográfico para afuera. Tuve la suerte de que Nueve reinas empezó a dar vueltas por el mundo al mismo tiempo que empezó a dar vueltas El hijo de la novia, de Campanella. Entonces me ofrecía la posibilidad de mostrarme en dos roles totalmente distintos, y para un actor eso es soñado”, afirmó Darín en el programa "Estamos Conectados", acerca de la propuesta de Belinsky para ser parte del elenco. En ese momento, no era un actor prestigioso del cine sino de la televisión, y el éxito de la cinta significó un cambio rotundo para su carrera.

Uno de los datos más curiosos de "Nueve Reinas" es que en un principio no se pensó en Darín y Pauls para ser la pareja protagonista sino en Leonardo Sbaraglia y el "Puma" Goity. “Me dijo ‘me gustás pero sos demasiado simpático y no quiero que Marcos (su personaje) sea simpático, no quiero que le caiga bien a nadie, y vos sonreís y empieza a tener otro color’. Él era muy cuidadoso con eso y tenía muy en claro qué era lo que no tenía que tener la película. No quería que el personaje tuviera empatía con la audiencia porque Marcos era una lacra humana”, agregó Darín.

“Entonces entendí lo que dijo y con Gastón tratamos de ceñirnos a sus directivas y propuestas. Lo curioso es que cuando un libro está tan bien escrito, como este, hay una cosa que tiene que ver con la libertad del espectador: finalmente no logramos que el personaje no tuviera empatía con la platea. Los dos personajes fueron abrazados por la audiencia porque da un poco de ternura ver cómo estos dos giles creen que son los más maduros del mundo”, concluyó.

Por otro lado, Gastón Pauls recordó que "Nueve Reinas" fue uno de los rodajes más divertidos de su carrera como actor. “La debo haber visto ocho o nueve veces, pero más que reírme por lo que se hace o se dice en la película, me río por el recuerdo de los rodajes. Nos reímos mucho con Ricardo. De hecho, antes de que dijeran ‘acción’ estábamos hablando de cualquier cosa: fútbol, vino, alguna mujer… Porque él en ese momento estaba en pareja pero yo no. Lo analizo y tiene mucho que ver con lo que pasaba con esos dos personajes, que estaban las 24 horas juntos. Sí o sí tenía que haber una conexión profunda. Nos reíamos mucho”, afirmó, entre risas.

Sobre el director, quien falleció en 2006 a consecuencia de un paro cardíaco, Pauls reflexionó: "Fue hermoso, con toda su inseguridad por ser su primera película. A pesar de eso, tenía todo el amor, la pasión y las convicciones que nos transmitió. Por eso digo que fue una película graciosa y divertida para filmar: estaba Fabián ahí. Nos reíamos con él, Ricardo lo imitaba… Fue un hermoso director, pero por sobre todas las cosas un maravilloso ser humano”.