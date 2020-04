Murió el actor de Hollywood y Bollywood Irrfan Khan, conocido por Slumdog Millionaire y La vida de Pi

El actor indio Irrfan Khan, conocido por películas como La vida de Pi y Slumdog Millionaire, murió el miércoles, según informó la compañía que lo representaba.

Khan se convirtió en uno de los actores más importantes de Bollywood, la prolífica industria cinematográfica de India y también logró un importante éxito en Hollywood gracias a algunas de sus películas.

Además de La vida de Pi y Slumdog Millionaire, también participó en Jurassic World, El buen nombre y A Mighty Heart, entre otros. “Rodeado de amor, por su familia por la que más se preocupaba, se fue a la morada del cielo, dejando un verdadero legado. Todos rezamos y esperamos que esté en paz”, señaló en su comunicado la compañía Hardly Anonymous Communications, que lo representaba.

En 2018, Khan había revelado que le fue diagnosticado una rara forma de cáncer neuroendocrino. “Descubrir que he sido diagnosticado con un tumor neuroendocrino hasta ahora ha sido verdaderamente muy difícil, pero el amor y la fuerza de los que me rodean y que he encontrado dentro de mí me han traído a un lugar de esperanza”, había escrito hace unos años en su cuenta de Twitter.

El actor, de 53 años, ingresó el pasado martes a la Unidad de Cuidados del hospital Kokilaben por una infección de colon, consecuencia del cáncer. Pocos días atrás, la madre de Khan murio en Jaipur y el actor debió despedirse de manera telemática debido a la cuarentena obligatoria contra el coronavirus que rige allí.