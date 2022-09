Margot Robbie se sintió humillada tras la filtración de fotos de Barbie

Si bien todavía no hay un trailer oficial, ya se filtraron las primeras imágenes del rodaje de la película Barbie. La reacción en las redes no fue la esperada por Margot Robbie, quien hizo una profunda reflexión al respecto.

Aún no salió a la luz el tráiler de Barbie, la película dirigida por Greta Gerwig protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Pero desde hace meses en Internet ya circulan numerosas imágenes filtradas desde el set de rodaje con la intérprete singularmente caracterizada como la mítica muñeca set. Unas filtraciones que no le cayeron muy bien a la actriz, quien confesó haberse sentido "humillada".

El vestuario que lucen tanto Robbie como Ryan Gosling, que interpreta a Ken, llamó mucho la atención, ya que se trata de ropa de estética ochentera y extremadamente colorida, que reproduce algunos de los 'looks' más característicos de los juguetes de Mattel. "No puedo decirte cuán avergonzados estábamos, por cierto", admitió la actriz en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. "Parece que nos reímos y nos divertimos, pero nos estábamos muriendo por dentro. Muriendo. Yo estaba como 'este es el momento más humillante de mi vida'", agregó.

Cuando le preguntaron a la intérprete si alguna vez pensó que las fotos del set de Barbie generarían tanto revuelo en Internet, la estrella fue clara: "¡No! Quiero decir, sabía que teníamos que rodar algunos exteriores en Los Ángeles. Sabía que, una vez que estuviéramos haciendo exteriores, nos iban a fotografiar. Probablemente habría una pequeña multitud de personas que se darían cuenta porque, ya sabes, destacamos un poco con ese vestuario".

"Así que sabía que iba a haber un poco de atención y que probablemente algunas fotos saldrían a la luz, pero no de la manera en que sucedió. Fue una locura. Era como si cientos de personas miraran todo el tiempo", agregó. En el filme, Robbie da vida a Barbie, mientras que Gosling encarna a Ken.

Inicialmente, en 2015 se anunció que la película en imagen real de Barbie, iba a estar protagonizada por Amy Schumer. Aunque debido a los problemas de agenda de la actriz y humorista, finalmente se bajó del proyecto, recalando en Anne Hathaway, quien también decidió desligarse del filme y que, definitivamente, cayó en las manos de Robbie. Completan el reparto Emma Mackey, America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Alexandra Shipp y Ariana Greenblatt, entre otros. Barbie llegará a los cines el 20 de julio de 2023.