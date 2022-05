La secuela de Dirty Dancing encontró a su director

Se conocieron más detalles de la anunciada secuela de Dirty Dancing, clásico de culto protagonizado por Jennifer Gray y Patrick Swayze.

En 2020 Lionsgate confirmó que la icónica Baby de Jennifer Grey volvería a bailar en una secuela de Dirty Dancing que el estudio estaba preparando. Ahora, dos años más tarde, por fin se revelaron más detalles sobre el equipo creativo que estará detrás de la continuación de la mítica cinta de los ochenta.

Según reveló The Wrap, Lionsgate fichó a Jonathan Levine, director del romance juvenil Memorias de un zombie adolescente y la miniserie de Prime Video Nueve perfectos extraños, para dirigir la secuela. Levine, que ya era productor del filme, además coescribió el libreto de Dirty Dancing 2 con Elizabeth Chomko, guionista de Más fuerte que el olvido.

Pese a que el estudio aún no ha compartido detalles específicos sobre la trama de la secuela, Levine sí adelantó en pasadas entrevistas cuál será la premisa de la misma. En la continuación Jennifer Grey se pondrá en la piel de una Baby ya madura que regresa de vacaciones a Catskills en plena década de los 90 y auge del hip-hop con su hija, la verdadera protagonista del filme. Aunque, evidentemente, el personaje de Patrick Swayze no regresará dada la muerte del actor a causa de un cáncer de páncreas en 2009, su figura estará muy presente, como también sucederá, por ejemplo, en Black Panther 2 tras el fallecimiento de Chadwick Boseman.

Si bien Dirty Dancing fue un gran éxito, logrando el Oscar a la mejor canción y una recaudación que superó los 210 millones de dólares, sus continuaciones no corrieron la misma suerte. En 2004, se estrenó Dirty Dancing: Havana Nights, una precuela protagonizada por Romola Garai y Diego Luna. Aunque el propio Swayze hacía un pequeño cameo en la cinta, no logró replicar el éxito de la original. Un destino parecido tuvo también un remake de Dirty Dancing para la televisión que ABC estrenó en 2017. Esta nueva secuela comenzará a rodarse a finales de este año y todo indica que su estreno no llegará hasta 2024.