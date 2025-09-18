El impactante anuncio de Jonas Brothers tras su último recital.

Disney Branded Television y los Jonas Brothers confirmaron que Camp Rock 3 comenzó a rodarse esta semana en Vancouver. Joe, Nick y Kevin Jonas retomarán sus icónicos roles y serán productores ejecutivos de la película original de Disney. ¿La sorpresa? Demi Lovato se unirá a los hermanos en el rol de productora del filme.

La historia retoma el momento en el que Connect 3 pierde su acto de apertura para una importante gira de reencuentro y los tres muchachos regresan a su querido Camp Rock para descubrir al próximo gran talento. Mientras los campistas compiten por la oportunidad de abrir los shows para su banda favorita, las tensiones aumentan y las amistades se ponen a prueba, dando lugar a alianzas inesperadas, revelaciones y romances. Los nuevos campistas de Camp Rock incluyen a la audaz y decidida Sage (Segura) y a su relajado hermano Desi (Stone), la prodigio del violonchelo Rosie (Pollack), el baterista Cliff (Trotter), la reina de la coreografía Callie (Pitts), la intimidante influencer Madison (Jean) y el joven malo del campamento Fletch (Barton).

“Camp Rock es una parte importante del legado de las películas originales de Disney Channel, con música inolvidable, historias llenas de energía y personajes que viven en el corazón de los fans hasta el día de hoy –dijo Ayo Davis, presidenta de Disney Branded Television–. Traerla de vuelta con Kevin, Joe, Nick y Demi es un momento que cierra un ciclo, y estamos ansiosos por reintroducir este mundo a una nueva generación”. Un nuevo elenco de figuras emergentes se une a la película, entre ellas Liamani Segura (Descendants: Wicked Wonderland) como “Sage”, Malachi Barton (Zombies 4: el origen de los vampiros) como “Fletch”, Lumi Pollack (Electric Bloom: La mejor banda del mundo) como “Rosie”, Hudson Stone como “Desi”, Casey Trotter (The Thundermans) como “Cliff”, Brooklynn Pitts como “Callie” y Ava Jean como “Madison”.

Joe Jonas volverá a interpretar a “Shane Gray”, Nick a “Nate Gray” y Kevin a “Jason Gray”, regresando con apariciones especiales como los miembros de la banda ficticia Connect 3. También regresa María Canals-Barrera (Los hechiceros de Waverly Place) como “Connie”. Sherry Cola (“Locas en apuros”) se une a la franquicia en el papel de “Lark”.

Dirigida por Veronica Rodriguez y escrita por Eydie Faye, la película es una producción de Disney Branded Television, con coreografía de Jamal Sims. Tim Federle (High School Musical: El musical: La serie) se desempeña como productor ejecutivo, junto con Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas, Demi Lovato, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh.

El fenómeno de Camp Rock en Disney Channel

Camp Rock (2008) y Camp Rock 2: The Final Jam (2010) están entre las 10 películas originales de Disney Channel más exitosas de todos los tiempos y ocuparon el primer puesto en los estrenos de película por cable en sus respectivos años de lanzamiento en Estados Unidos.* Con música que encabezó las listas y números musicales destacados, la franquicia CAMP ROCK lanzó a la fama talentos que se convirtieron en superestrellas y sigue influyendo en la cultura pop más de 15 años después de su debut, generando momentos virales en redes sociales.