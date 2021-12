Cuáles fueron las 10 peores películas del 2021 según la crítica

El sitio especializado Rotten Tomatoes publicó los 10 títulos con mayor cantidad de valoraciones flojas.

Como es habitual, a final de año surgen numerosas listas que repasan lo que ofreció el año en materia cinematográfica. Y en época de balances, el reconocido sitio Rotten Tomatoes lanzó su listado de las 10 peores películas del 2021, basándose en la opinión y análisis de la crítica especializada. Una cinta de acción protagonizada por Mark Wahlberg, un thriller de robos con Pierce Brosnan o el último trabajo de Ruby Rose, integran la lista en la que ningún artista y director/a desea estar.

Top 10

10 - Lady Di: el musical

El musical de Broadway basado en la vida de Diana de Gales dio el salto al cine con esta grabación dirigida por Christopher Ashley. Jeanna de Waal da vida a la princesa en la producción que, según recuerda la web Best Life Online, fue grabada en el Longacre Theatre de Nueva York en plena pandemia de coronavirus.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 29%

9 - Infinite

Mark Wahlberg protagoniza Infinite, cinta de acción de Antoine Fuqua. Se trata de una adaptación de la novela de Eric Maikranz que también cuenta en su elenco con otro rostro conocido, Chiwetel Ejiofor.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 28%

8 - Un espíritu burlón

Edward Hall dirige Un espíritu burlón, comedia sobrenatural. Emilia Fox, Dan Stevens, Isla Fisher, Leslie Mann, Aimee-Ffion Edwards y Judi Dench forman parte del reparto.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 26%

7 - Ladrones de élite

Pierce Brosnan y Jamie Chung encabezan Ladrones de élite, thriller de atracos dirigido por Renny Harlin. Nick Cannon y Tim Roth también aparecen en el largometraje.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 25%

6 - Últimas noticias en Yuba County

Últimas noticias en Yuba County, dirigida por Tate Taylor, también se cuela en la lista de lo peor del año. La comedia está protagonizada por Allison Janney, Mila Kunis, Awkwafina, Wanda Sykes y Juliette Lewis.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 24%

5 - American Skin

Nate Parker dirige y escribe American Skin, drama sobre racismo. El realizador también encabeza el reparto con Omari Hardwick, Beau Knapp, Theo Rossi, Shane Paul McGhie y Miluana Jackson. Puntuación de Rotten Tomatoes: 24%

Puntuación de Rotten Tomatoes: 24%

4 - Midnight in the Switchgrass

En Midnight in the Switchgrass Bruce Willis y Megan Fox dan vida a dos agentes de la ley que forman un equipo para resolver varios asesinatos. Randall Emmett es el realizador del filme.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 24%

3 - El virtuoso

En el mismo año en que se ha llevado el Oscar por El padre, Anthony Hopkins también aparece en la lista de peores películas con El virtuoso. El thriller está dirigido por Nick Stagliano.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 24%

2 - Music

Kate Hudson y Maddie Ziegler protagonizan Music, musical que gira en torno a una joven con autismo. Se trata del debut como directora de la cantante Sia.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 23%

1 - Una noche de venganza

Una noche de venganza es el último proyecto de Ruby Rose (Orange is the new black). En el thriller, dirigido por George Gallo, la actriz ha tenido la oportunidad de compartir planos con Morgan Freeman en un trabajo que tiene el dudoso honor de ser considerado por la crítica como el peor filme del año.

Puntuación de Rotten Tomatoes: 22%