Cuál es la escena de Elvis que jamás sucedió en la vida del cantante

El próximo 14 de julio llega a las salas de cine argentinas Elvis, la biopic dirigida por Baz Luhrmann que recorre la vida de Elvis Presley y la intrincada relación con su manager, el Coronel Parker.

Elvis, el biopic musical sobre el Rey del Rock dirigido por Baz Luhrmann cuenta con Tom Hanks en el rol de Tom Parker, el manager de del artista también conocido como el Coronel. Una figura clave en la carrera de Presley pero también muy controvertida ya que ayudó al cantante a construir su exitosa trayectoria, pero también tenía un lado oscuro que influyó negativamente en muchos aspectos de la estrella. Y la película que llegará a los cines argentinos el próximo 14 de julio cuenta con una escena que no sucedió en la vida real del cantante y podría ser motivo de debates.

Aviso de spoilers en el siguiente artículo

Tras varios años de conciertos en Las Vegas, cuando se produce el punto de inflexión en la relación entre Elvis y su manager, la película muestra que, después de saber que el Coronel lo retiene ahí para pagar sus deudas de juego con el Hotel y está frenando deliberadamente su gira internacional, Elvis entra en cólera y, durante una actuación, anuncia en el escenario que Parker está despedido. Es entonces cuando el manager contraataca y le pasa a la familia Presley una factura detallada por sus servicios durante todos estos años que, simplemente, no pueden pagar. Es así como Parker sigue conservando en su poder a la gallina de los huevos de oro.

Pero según Alanna Nash, la periodista y autora de la biografía de Parker (The Colonel: The Extraordinary Story of Colonel Tom Parker and Elvis Presley) esa escena fue una de las grandes "licencias" que se tomó la película. En realidad, si bien Parker si pasó a la familia Presley una factura por todo su trabajo que no pudieron reembolsar cuando fue despedido, Elvis no lo despidió desde el escenario.

En una entrevista concedida a Variety, la escritora sí reconoció que el cantante y el director tuvieron un incidente entre bastidores en Las Vegas en 1974 en el que ambos hablaron sobre terminar su relación, pero siempre en privado. "Elvis de ninguna manera habría sido tan grosero como para haber despedido a Colonel del escenario", señaló la escritora que también destacó que otra de las grandes inexactitudes de la película tiene que ver con la censura que sufrió Elvis en sus primeros años de carrera por sus controvertidos y sensuales movimientos en el escenario.

En este sentido, Alanna Nash negó tajantemente que el Coronel intentara que el artista suavizara su imagen y dejara de actuar de manera tan provocativa. Y es que había sido su estilo único lo que lo había convertido en una máquina de hacer dinero. "A Parker le encantaba que Elvis fuera como un artista de striptease masculino... igual que las damas atrevidas de los carnavales. ¡Eso vendía entradas!", alegó la autora.