Crisis en el INCAA: crece la incertidumbre por el futuro político del Instituto

Se viven horas clave su presidente, Luis Puenzo, quien quedó en el ojo de la tormenta. ¿Quiénes suenan para ocupar el puesto del cineasta ante una eventual renuncia?

La crisis en el INCAA finalmente explotó esta semana cuando trabajadores del sector audiovisual salieron a pedir la renuncia del titular de la instituto Luis Puenzo, en una convocatoria que terminó con la represión de la Policía de la Ciudad y con la irrupción de Tristán Bauer, el ministro de Cultura de la Nación, en el campo de juego, el funcionario clave que se espera defina el futuro político del ente autárquico. Pese a que algunos medios dan por sentada la renuncia del cineasta ganador del Óscar por La Historia Oficial (1985), aún no trascendió la comunicación oficial al respecto y ya circulan al menos tres nombres de posibles reemplazos.

Por la mañana -y un día después del estallido en el INCAA- Puenzo rompió el silencio con una ronda de entrevistas, en las que arrojó fuertes definiciones, defendió su gestión y repudió el ataque de la Policía de la Ciudad. "Si me tengo que ir, me iré. No me pidieron la renuncia (...) No evité aplicar asignaciones específicas ni subsidios; hemos hablado muchas veces con el colectivo de actores, este reclamo no arrancó ahora, es de larga data", precisó el cineasta en diálogo con Víctor Hugo Morales (AM 750). Fuentes cercanas al gobierno aseguraron a El Destape que, en contracara con esta versión, el cineasta no habría respondido los llamados de Bauer hasta pasadas las 22 horas de ayer lunes.

Además, Puenzo sostuvo que si le piden la renuncia, el gobierno "se tiraría un tiro en el pie" y se mostró crítico ante la posibilidad de que sea Bauer quien pida su salida en una reunión que ambos tuvieron este martes desde las 16 horas: “En realidad no correspondería. Sí me la puede pedir de parte del Presidente del país”.

Más tarde, el periodista Reynaldo Sietecase acorraló al cineasta con un "dato de pasillo" en el que le confirmaron desde Casa Rosada que el vicepresidente del Instituto, Nicolás Batlle ya estaría a cargo del INCAA. “Si me dan por renunciado, no están cumpliendo la ley”, remarcó Puenzo, enterándose en vivo de su supuesto desplazamiento. La posible asignación de Batlle como nuevo presidente del ente autárquico constituye una de las versiones más fuertes de lo que podría ser oficial en las próximas horas.

Una reunión que tiene en vilo al sector audiovisual

Dos horas después del inicio de la protesta del lunes en Lima 319 (sede del INCAA) el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, llegó irrumpió en escena y expresó: "VIne a parar la represión y a liberar a los detenidos. En este momento empezamos a trabajar en esto, ya hablé por teléfono con Enrique Avogadro (ministro de Cultura porteño)". Horas más tarde se dio a conocer que el ministro y Puenzo -quien durante la manifestación no se encontraba en el lugar- tendrían este martes una reunión para definir el futuro del Instituto y atender el reclamo del campo audiovisual, que alerta por el peligro que significaría para el cine independiente la caducidad del fondo de fomento cinematográfico.

Pasadas las 19 horas, y habiendo comenzado la reunión a las 16, una fuente cercana del gobierno informó a El Destape que el encuentro seguía en desarrollo. En el medio, las redes y los portales se hicieron eco de algunos de los rumoreados para ocupar el importante cargo. Aunque el rumor más fuerte apunta a que el mencionado Nicolás Batlle, egresado de la ENERC y actual vicepresidente del INCAA, tomaría la presidencia, también circularon los nombres de la productora Vanesa Ragone (El secreto de sus ojos, Carmel, ¿Quién mató a María Marta?), actual presidenta de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, y de Lucrecia Cardoso, expresidenta del Instituto y actual secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación.

"Voy a trabajar para seguir sosteniendo los impuestos específicos en el INCAA, desde el lugar que me toca. Hay que ordenar y resolver para que en el Instituto vuelvan las certezas y sea lo que siempre fue: un motor de desarrollo de la industria cinematográfica y televisiva", precisó Cardoso en diálogo con El Destape y descartó la posibilidad de que sea ella la elegida. Del otro lado, Ragone confirmó a Infobae que no recibió ningún llamado y que se encuentra trabajando en proyectos de producción.