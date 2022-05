Esperando la carroza, desde el fanatismo: Marian, la actriz que imita a China Zorrilla y le rinde tributo

En un nuevo aniversario del estreno de la querida Esperando la carroza (1985), la historia de Marian, una "carrocera" pura cepa que cumplió el sueño de conocer a China Zorrilla y caminar por la mítica casona donde se filmó la película de Alejandro Doria.

Se cumplen 37 años del estreno de Esperando la carroza. Dirigida por Alejandro Doria y basada en un guion de Jacobo Langsner, la cinta reunió un elenco de estrellas de la talla de Antonio Gasalla, China Zorrilla, Luis Brandoni, Betiana Blum, Mónica Villa, Betiana Blum, Juan Manuel Tenuta, Andrea Tenuta, Julio de Grazia, Lidia Catalano, Cecilia Rossetto y Enrique Pinti, entre otros. El año pasado, el documental Carroceros -de Mariano Frigerio y Denise Urfeig- retrató la historia de lxs "carrocerxs", fans que le rinden homenaje al querido clásico de culto. Marian Alicia Pianciola, actriz y profesora de teatro oriunda de Bahía Blanca, es una de ellas. En su voz revive la divertida Elvira de China, legendario personaje al que le rinde tributo como imitadora en sus redes sociales. Su historia, en el nuevo aniversario del clásico indiscutido que mejor representa a los argentinos.

- ¿Cómo arranca tu historia con Esperando la carroza?

No recuerdo a qué edad la vi por primera vez, aunque sé que era muy chiquita y fue en VHS. Desde ahí hubo algo que me impactó a mí y a mi hermana, al punto de empezar a jugar con los diálogos. Y cada vez que la pasaban en televisión la veíamos.

- ¿Recordás que fue lo que más te gustó de la película?

La figura de China siempre me generó admiración. En Esperando la carroza me produjo tal impacto, que empecé a seguir todas las películas en las que estaba y escuchar todas las entrevistas que le hicieron. Fue una marca muy importante en mi vocación de actriz.

- ¿Llegaste a verla en teatro?

Sí, cuando vino a Bahía Blanca con El camino a la meca. La primera vez me quedé sin entradas, yo justo estudiaba la carrera de actuación, pero fui igual a esperarla a la salida de la función. Cuando salió la abracé, saqué una foto, bajé las escalinatas del teatro con ella del brazo y después, de la emoción que me agarró, le dije ‘bueno China, te dejo’: le di un beso y me fui. La vez siguiente, ya pude ver la obra. Estuvo muy buena.

- ¿En qué momento empezás a sentir Esperando la carroza como un espacio de pertenencia?

Al grupo de “Carroceros” me agregó una amiga. De a poco fui conectándome con gente que compartía el mismo amor por la película en Bahía Blanca, de donde soy. Si hay algo hermoso que tiene Esperando la carroza es que podemos aplicar cualquiera de los diálogos a la actualidad, aún después de 37 años de su estreno. El grupo de “Asociación de enfermitos de Esperando la carroza” fue y sigue siendo un grupo de pertenencia.

- En el documental Carroceros se ve como pudiste visitar las locaciones de la película, ¿fue la primera vez que hiciste el recorrido?

Sí, fue la primera vez. Ya había ido a Capital Federal, pero nunca había tenido la posibilidad de estar en las locaciones y visitar la casa donde se filmó Esperando la carroza. Cuando Mariano Frigerio me contacta por el documental, le conté que nunca había estado ahí y él, junto a Denise (Urfeig) y toda la producción, me dieron esa oportunidad.

- ¿Qué te sucedió cuándo pisaste el mismo suelo por el que caminó China?

Entrar a la casa de Esperando la carroza y pensar que China Zorrilla hizo a Elvira ahí adentro me generó mucha emoción. Fue una experiencia increíble. Sentí la energía de la película en esa casa que cobijó a grandes actores.

- ¿A qué creés que se debe la clave del éxito para que Esperando la carroza siga vigente?

Todos los que la ven encuentran identificación con alguno de los personajes o escenas. Quizás no en uno mismo pero sí en alguien de la familia. Es una película muy argentina y algunas cosas que suceden en ella lamentablemente son comunes en los círculos familiares. Los diálogos son aplicables a las situaciones del presente. De hecho, yo tengo un dúo con Enzo Doliri llamado Los Musicardi, en donde hacemos sketchs con cuestiones de actualidad pero con los diálogos de Esperando la carroza. Con Enzo tenemos el sueño de poder salir pronto de gira, nos encantaría.

- Como “carrocera”, ¿qué opinión te merece la secuela de la película?

Es una palabra prohibida esa película (risas). Entre “carroceros” de eso no se habla, no era necesaria ni está a la altura. Hay que tener mucho cuidado con las segundas partes, más en el caso de un éxito tan querido por la gente.