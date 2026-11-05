Chau Netflix: una plataforma tiene más de 600 películas argentinas y se pueden ver completamente gratis

No hace falta suscribirse a Netflix para disfrutar de películas desde casa. Quienes quieran ver cine nacional tienen la posibilidad de acceder a un catálogo de más de 600 producciones en Cine.Ar Play, que incluye clásicos, estrenos, documentales, series y cortometrajes. La plataforma permite entrar desde distintos dispositivos y ver contenido completamente gratis.

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Al ser una plataforma que pertenece al INCAA, se puede ver desde películas que forman parte de la historia del cine argentino hasta producciones contemporáneas. Lo único necesario para verlas es registrarse, luego con el usuario y contraseña se puede acceder desde cualquier dispositivo y lugar del país.

Cine.Ar Play tiene más de 600 producciones en su catálogo para ver gratis

En este sentido, además de Cine.ar Play, la plataforma cuenta con Cine.ar Estrenos, una app que permite ver películas argentinas que tuvieron su paso recientemente por las salas de cine. Vale aclarar que en este caso, - ya sean películas, series o cortos - se alquilan online y tienen un costo.

Qué películas se pueden ver en Cine.Ar Play

En el catálogo de Cine.ar Play hay disponible películas de distintos géneros y épocas del cine argentino. Entre las producciones más populares están Zama, de Lucrecia Martel; Rojo, de Benjamín Naishtat; y El perro que no calla, de Ana Katz. También se pueden encontrar títulos como Alanis, de Anahí Berneri; La luz incidente, de Ariel Rotter; y Los sonámbulos, de Paula Hernández.

Para quienes prefieren el terror y el suspenso, la plataforma cuenta con películas como Aterrados, de Demián Rugna, considerada una de las producciones destacadas del género en el cine nacional. La selección también incluye ¡Muere, monstruo, muere!, de Alejandro Fadel; El apego, de Valentín Javier Diment; y No dormirás, de Gustavo Hernández.

Por otro lado, hay disponible documentales y películas de ensayo que abordan distintas problemáticas sociales, políticas y personales. Entre ellas se encuentran El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi; Esquirlas, de Natalia Garayalde; Teatro de guerra, de Lola Arias; y Viaje a los pueblos fumigados, de Fernando "Pino" Solanas. Por último, hay clásicos de Leonardo Favio, Leopoldo Torre Nilsson, Fernando Birri, Carlos Hugo Christensen y Lucas Demare.