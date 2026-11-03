Estrenos en Pluto TV en noviembre 2026 para ver películas y series gratis: las nuevas producciones que llegan

Pluto TV es uno de los servicios de streaming gratuito, que funciona con publicidad (FAST), más populares de Latinoamérica. La plataforma opera sin necesidad de suscripciones mensuales, registros de usuarios ni contratos, ofreciendo acceso inmediato a una extensa lista de canales temáticos con contenido en vivo y variedad de títulos bajo demanda. Su modelo de negocio permite disfrutar de películas, series, eventos deportivos y contenidos de grandes estudios de manera gratuita.

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Pluto TV es de los mejores streaming gratuitos.

Estrenos para noviembre en Pluto TV

1 y 2 de noviembre - Especial In Memoriam: homenaje a grandes leyendas del cine internacional y mexicano. Incluye producciones protagonizadas por Pedro Infante, Tin Tan y Silvia Pinal, junto a íconos de Hollywood como Robin Williams, Meryl Streep y Amy Adams. (Disponible en Pluto TV Cine Drama, Pluto TV Cine Clásico, Pluto TV A La Mexicana y Pluto TV Nuestro Cine) .

7 de noviembre - Pre-Show UFC: transmisión del combate entre Gabriel Bonfim y Sean Brady. (Disponible en Pluto TV Deportes y Canal UFC) .

14 de noviembre - Pre-Show UFC: enfrentamiento en el octágono entre Ciryl Gane y Josh Hokit. (Disponible en Pluto TV Deportes y Canal UFC) .

21 de noviembre - Pre-Show UFC: cartelera de artes marciales mixtas con el cruce entre Jiri Prochazka y Navajo Stirling. (Disponible en Pluto TV Deportes y Canal UFC).

28 de noviembre - Final Conmebol Libertadores 2026: transmisión en vivo para toda Latinoamérica del partido decisivo por la "Gloria Eterna" entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata. (Disponible en Pluto TV Deportes) .

Durante todo el mes - Mes del Crimen: programación dedicada a la acción, el suspenso y la investigación policial. Destacan series emblemáticas como CSI: Miami, NCIS, Los asesinos de Midsomer, Blue Bloods, Los archivos del FBI, Archivos Forenses y Medium, además de largometrajes con John Travolta, Jason Statham, Catherine Zeta-Jones y Keanu Reeves. (Disponible en Pluto TV Cine Crimen, Pluto TV Series de Crimen, Pluto TV Investiga y Pluto TV Cine Terror).