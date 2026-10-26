Ningún cine la quiso estrenar en Argentina: así es NAZA, la película sobre las matanzas de cíviles palestinos

Desde su estreno en el Festival de Venecia, NAZA, el documental dirigido por Yuval Abraham y Rachel Szor (ganadores del Oscar a Mejor documental con No Other Land, en 2025), recibió aclamación absoluta de la crítica y el público. Pero en materia de distribución, el filme que registra las operaciones del ejercito israelí en Gaza tuvo más de una traba y en Argentina solamente una sala de cine la está proyectando.

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NAZA se rodó durante tres años, de noche en los tejados de Tel Aviv, y reúne los testimonios de 24 soldados y miembros de las fuerzas de seguridad israelíes que hablan sobre las operaciones militares en Gaza y las estrategias implementadas para determinar y organizar las matanzas de civiles palestinos. El título de la película hace referencia al término que usa el ejercito israelí para llamar a las víctimas, a quienes consideran como "daños colaterales".

El documental surge de la investigación de los directores publicadas en The Guardian, +972 Magazine y Local Call, y está producido por Jonathan Glazer y James Wilson, dupla detrás de la película The Zone of Interest. En cuanto a su distribución internacional, NAZA se estrenará en más de 50 territorios pero en Argentina fue solo un cine el que actualmente la está proyectando: se trata del Cine Arte Cacodelphia, ubicado Av. Roque Sáenz Peña 1150.

Además, debido al impacto que generó el documental, recientemente se sumó la sala del Cine Teatro Helios, en Palomar, para proyectar NAZA en dos fechas durante octubre y noviembre.

Cuándo se podrá ver NAZA por streaming

Debido a las dificultades para proyectar el documental en Israel y el interés que despertó en el mundo, el equipo de la película anunció que a partir de noviembre se podrá ver de manera gratuita a través de The Guardian.