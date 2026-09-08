Charly García, otra vez en vivo: el show que revive su mítico Unplugged

A más de tres décadas de una de las grabaciones más recordadas de la música argentina, las canciones del histórico MTV Unplugged de Charly García volverán a sonar en vivo de la mano de algunos de los músicos que fueron protagonistas de aquel disco. HELLO! El Unplugged llegará al Teatro Coliseo el próximo 19 de octubre a las 20, en el marco de la Semana García.

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El espectáculo viene de una serie de presentaciones con localidades agotadas en La Fábrica y ahora dará un nuevo paso al desembarcar en uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires. La fecha tendrá además un significado especial: el 23 de octubre Charly García cumpliría 75 años.

Al frente de HELLO! estarán Fabián "Zorrito" Von Quintiero, Fernando Samalea y los hermanos Erica y Ulises Di Salvo, músicos vinculados a la grabación original del MTV Unplugged de 1995. La formación se completará con Emme como voz invitada, junto a Santiago Maurino y Matías Mango, además de una serie de artistas que se sumarán especialmente al escenario.

Un viaje al Unplugged de Charly García

HELLO! propone recuperar el repertorio de aquel mítico concierto desde una mirada particular, no se trata solamente de volver a tocar las canciones, sino de hacerlo a través de músicos que estuvieron involucrados directamente en aquella experiencia.

El proyecto comenzó a gestarse en la sala de ensayo de Fitz Roy donde actualmente funciona La Fábrica. Allí surgieron los primeros ensayos y una idea que, con el paso del tiempo, fue creciendo hasta transformarse en un espectáculo que ya tuvo varias funciones a sala llena.

HELLO! El Unplugged llegará al Teatro Coliseo el próximo 19 de octubre.

El repertorio recupera canciones del MTV Unplugged que Charly García grabó en 1995, un trabajo que se convirtió en una pieza fundamental dentro de su trayectoria y que permitió escuchar parte de su obra desde una perspectiva diferente, con nuevos arreglos y una impronta más íntima.

Pero HELLO! no busca convertirse en una reproducción exacta de aquella presentación. La propuesta apunta al encuentro entre distintas generaciones de músicos y a que cada función pueda tener su propio momento de sorpresa. Por su escenario ya pasaron invitados como Pity Álvarez, Iván Noble, Emi Brancciari, Chechi De Marcos, Benito Cerati, Cucuza Castiello y Leo García, entre otros artistas.

HELLO! El Unplugged se presentará el domingo 19 de octubre a las 20 en el Teatro Coliseo, ubicado en Marcelo T. de Alvear 1125, Buenos Aires. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.