El Chaqueño Palavecino reveló lo que vivió en un encuentro de folklore: "Eugenia Quevedo"

El cierre de una gira de presentaciones tuvo un broche de oro especial para El Chaqueño Palavecino, que fue parte del Festival de San Lorenzo. El ícono del folklore argentino volvió a reencontrarse con el público en un show multitudinario que desafió las bajas temperaturas y dejó una postal inolvidable para la música popular: un cruce de estilos sobre el escenario junto a Eugenia Quevedo, la referente del cuarteto cordobés.

A través de sus redes sociales, el cantor salteño expresó su gratitud por el afecto recibido y celebró el talento de su invitada especial, destacando la química artística que se generó ante el público presente. Con la emoción de haber completado un intenso itinerario de fechas por distintos puntos del país, Palavecino volcó sus sensaciones en un posteo dedicado a la gente de su provincia y a la cantante cordobesa.

"Recorrimos varios pagos y cerrar esta gira tan movida cantándole a mi Salta querida en el Festival de San Lorenzo fue una verdadera bendición. ¡Gracias por tanto cariño y por estar firme a pesar del frío! Y qué gran honor fue compartir escenario y cantar junto a la talentosa Eugenia Quevedo. ¡Qué hermosa energía y qué orgullo cruzar los caminos del arte con semejante artista!", escribió El Chaqueño Palavecino en el posteo.

El emotivo mensaje generó una rápida repercusión entre los fanáticos de ambos géneros, quienes celebraron la integración entre el folklore tradicional y el cuarteto contemporáneo, reafirmando al Festival de San Lorenzo como un espacio de encuentro para grandes figuras de la música nacional.

Chaqueño Palavecino.

La canción que cantaron El Chaqueño Palavecino y Jorge Rojas

El Chaqueño Palavecino y Jorge Rojas lanzaron formalmente la pieza audiovisual de Luna vallista, registrada en directo durante la serie de conciertos que compartieron en el Movistar Arena en 2024. Este material recupera un tema emblemático del catálogo de Rojas como solista, adaptándolo a un cruce interpretativo que combina el registro criollo del cantante salteño con el matiz melódico de su par.

La obra traza un recorrido poético por la geografía de los Valles Calchaquíes -mencionando puntos como Cafayate, Angastaco y Seclantás-, donde la luna funciona como un elemento central que atestigua las dinámicas culturales de la zona. A través de referencias al adobe, la zamba, la baguala y el candil, la letra aborda temáticas ligadas a la identidad territorial, el paso del tiempo, el afecto y la soledad, empleando la transición de la noche al amanecer como una alegoría del ciclo vital.