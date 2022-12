Celebran los 100 años del nacimiento de Jonas Mekas con lecturas y proyecciones

Los 100 años del nacimiento de Jonas Mekas, uno de los máximos exponentes del cine experimental estadounidense, serán celebrados el martes próximo en el porteño espacio cultura Hasta Trilce con la lectura colectiva de su libro "Destellos de belleza" y la proyección exclusiva de tres películas breves: "Award Presentation to Andy Warhol", "Happy Birthday to John" y "Notes for Jerome".

La cita, que incluirá un brindis y la venta de libros publicados por el sello Caja Negra, será a partir de las 19 en el Maza 177, en el barrio porteño de Boedo, informaron los organizadores.

"Será una buena ocasión para encontrarnos alrededor del espíritu mekasiano de la amistad, despedir el año que se va y augurar un gran comienzo del 2023", agregaron.

La lectura colectiva estará a cargo de Mercedes Halfon, Fernando Martín Peña, Natalia Laube, César González, Elisa Palacio, Andrés Di Tella y Lucas Granero entre otros.

