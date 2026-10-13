Cazzu recordó la discriminción que sufrió con sus amigos por ser jujeños: "Nuestro color, caras y acento"

Cazzu abordó la discriminación y las burlas que enfrentan cotidianamente las personas oriundas de la provincia de Jujuy en una reflexión sobre la identidad y los prejuicios sociales que persisten en distintas regiones del país. La intérprete de Inti y Con Otra repasó cómo el choque cultural fuera de su provincia natal le permitió tomar dimensión de los estereotipos arraigados en otros puntos del territorio nacional.

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La cantante remarcó la mirada sesgada que suele pesar sobre las comunidades norteñas y su impronta cultural: "Los pueblos del norte somos pueblos con identidades bastante discriminadas y burladas", en diálogo con Ruido y Sentimiento. Para ilustrar este escenario, la cantante de folklore recordó un episodio puntual de su adolescencia durante su viaje de fin de curso al sur argentino; aquella experiencia significó su primer contacto directo con los prejuicios sobre la tonada, los rasgos y la fisonomía de su provincia.

"Yo tenía 17 años cuando me fui de viaje de egresados al sur y ahí entendí que Buenos Aires y otras personas que eran más blancos que nosotros -yo tengo tez blanca pero voy a decir nosotros porque es una cuestión de identidad- tenían mucho para burlarse de nuestro acento, de nuestros colores, de nuestras formas, de nuestra cara, de nuestra identidad", explicó la artista. Esa vivencia marcó un quiebre en su percepción sobre el trato federal: "Fue la primera vez que entendí lo que era ser jujeño o jujeña afuera de Jujuy".

El recital más importante de la carrera de Cazzu: fiesta e identidad jujeña

Cazzu concretó el primer concierto de estadio de su carrera en su provincia natal de Jujuy, en el marco de una jornada caracterizada por una alta convocatoria y una marcada carga emotiva. En pleno proceso de proyección internacional, la artista regresó a su tierra de origen para presentar en vivo su trabajo discográfico Latinaje ante una multitud.

Cazzu.

La concurrencia al predio se distinguió por el despliegue de vestuarios temáticos, máscaras e indumentaria confeccionada especialmente para la ocasión. El ambiente festivo acompañó el desarrollo del espectáculo y recibió una respuesta entusiasta por parte de los asistentes a lo largo de toda la velada.

La puesta en escena incorporó elementos de la cultura local, entre los que destacó una carroza realizada por mujeres jujeñas, inspirada en las producciones de la Fiesta Nacional del Estudiante. Asimismo, la presentación contó con la participación de la comparsa Los Alegres de Uquía, cuyas integrantes personificaron a las tradicionales Diablas del carnaval sobre el escenario.