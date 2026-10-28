Ni una canción argentina: la Rolling Stone eligió las 200 mejores del rock del siglo XXI

La revista Rolling Stone publicó su ranking de las 200 mejores canciones de rock del siglo XXI y no incluyó ningún tema argentino. La selección reúne canciones de artistas de distintas generaciones y estilos, desde el rock alternativo hasta el pop punk, y tiene a Yeah Yeah Yeahs en el primer puesto.

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En este sentido, la canción elegida como la mejor fue Maps, lanzada en 2003 por la banda estadounidense Yeah Yeah Yeahs. El segundo lugar quedó para Seven Nation Army, de The White Stripes, mientras que Mr. Brightside, de The Killers, completó el podio.

La revista Rolling Stone dejó afuera a Argentina del ranking de las 200 mejores canciones del rock del siglo XXI.

La lista recorre más de dos décadas de música y combina clásicos de bandas consagradas con canciones de artistas que ganaron popularidad en los últimos años. Siguiendo esta línea, el cuarto lugar fue para Good 4 U, de Olivia Rodrigo, mientras que The National Anthem, de Radiohead, ocupó la quinta posición. El top 10 también incluye I Know the End, de Phoebe Bridgers; Last Nite, de The Strokes; 99 Problems, de Jay-Z; I Bet You Look Good on the Dancefloor, de Arctic Monkeys; e Impossible Germany, de Wilco.

Qué artistas latinoamericanos aparecen en el ranking

Aunque no hay canciones argentinas entre las 200 seleccionadas, la lista sí incluye a artistas latinoamericanos. Entre ellos está Juanes, con Es por Ti, que ocupa el puesto 192, y Natalia Lafourcade, con En el 2000, ubicada en el número 98. También aparecen la banda mexicana Maná, con Mariposa Traicionera, en el puesto 80, y Café Tacvba, con Eres, en el lugar 63.

Por su parte, Argentina brilla por su ausencia. Las redes sociales no tardaron en demostrar el descontento y los fans del rock nacional criticaron al ranking por no incluir canciones como El tesoro de los inocentes del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado o Crimen de Gustavo Cerati, entre otros.

Grandes éxitos argentinos del rock que salieron en el siglo XXI