Los nombres de nena más usados en 2025 en Argentina: el TOP 20 de la lista

Elegir el nombre de una hija es una de las primeras grandes decisiones que atraviesan las familias. En Argentina, las preferencias registradas durante 2025 dejaron un podio definido, con Isabella en el primer puesto, seguida por Valentina y Olivia, según las estadísticas del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

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El ranking nacional permite conocer cuáles fueron los nombres femeninos más elegidos y cuántas niñas fueron inscriptas con cada uno. Además de mostrar las preferencias de madres y padres, la lista refleja la convivencia entre nombres tradicionales, alternativas breves y opciones que ganaron popularidad en distintos países.

Cuáles son los 20 nombres de nena más usados en Argentina en 2025

De acuerdo con los datos del RENAPER, Isabella encabezó el ranking nacional con 6.848 inscripciones. Valentina ocupó el segundo lugar, con 5.766, mientras que Olivia quedó tercera, con 5.707 niñas registradas con ese nombre.

El listado también incluye opciones como Sofía, Jazmín, Victoria y Martina, junto con nombres que se consolidaron entre las preferencias de las familias, como Emma, Emilia y Mía. Este es el TOP 20 completo de los nombres de nena más elegidos en Argentina durante 2025:

Isabella: 6.848 inscripciones. Valentina: 5.766. Olivia: 5.707. Sofía: 5.196. Jazmín: 4.577. Victoria: 4.082. Martina: 3.751. Emma: 3.538. Emilia: 3.507. Mía: 3.422. Catalina: 3.267. Aitana: 3.231. Ámbar: 2.957. Franchesca: 2.422. Renata: 2.421. Zoe: 2.371. Alma: 2.338. Delfina: 2.334. Luz: 2.303. Abigail: 2.283.

Isabella, Valentina y Olivia: los nombres que lideraron el ranking

Isabella volvió a ocupar el primer puesto en 2025, una posición que también había alcanzado durante 2024. En ese año, el nombre registró 8.379 inscripciones, frente a las 6.848 del último relevamiento. Valentina y Olivia conservaron el segundo y el tercer lugar, respectivamente, aunque también tuvieron menos registros que el año anterior.

Entre las opciones que completaron los primeros diez puestos aparecen nombres con una larga tradición en el país, como Sofía, Victoria y Martina, junto con alternativas de circulación internacional, como Emma y Emilia. La presencia de estas últimas muestra que las preferencias familiares combinan referencias conocidas con nombres que se popularizaron en distintos idiomas y culturas.

También se destaca la cercanía entre algunas posiciones. Renata quedó apenas un registro por encima de Franchesca, mientras que Alma y Delfina estuvieron separadas por solo cuatro inscripciones. Estos datos muestran que, fuera de los primeros puestos, varias opciones tuvieron niveles de popularidad prácticamente iguales.

Qué tienen en cuenta las familias al elegir el nombre de una hija

La elección de un nombre puede responder a diferentes motivos: homenajear a un familiar, mantener una tradición, buscar un significado especial o priorizar cómo suena junto con el apellido. Estos factores también influyen en la decisión de elegir nombres clásicos o explorar alternativas menos frecuentes.

La especialista en nombres Sophie Kihm, editora en jefe del sitio Nameberry, señaló que las tradiciones familiares, la sonoridad, el significado y el estilo son algunos de los principales elementos que las madres y los padres consideran al momento de elegir.

Beba.

El ranking de 2025 muestra que no existe una única tendencia. Mientras Isabella, Valentina y Sofía sostienen su popularidad, nombres como Aitana, Ámbar y Zoe aportan variedad a la lista. El resultado es una combinación de continuidad y renovación en las preferencias de las familias argentinas.