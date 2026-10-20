Los nombres de nene más usados en 2025 en Argentina: el TOP 20 de la lista

Elegir el nombre de un hijo es una de las primeras grandes decisiones de una familia. En Argentina, las preferencias de 2025 dejaron una tendencia clara: los nombres clásicos conviven con opciones breves y de proyección internacional, mientras que algunas variantes de origen italiano mantienen una presencia destacada entre los recién nacidos.

{{{htmlAmp}}}

De acuerdo a los datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), a partir de un relevamiento de la Dirección Nacional de Población con información actualizada al 1 de diciembre de 2025, Benjamín fue el nombre de varón más elegido del año, con 7.400 inscripciones. Gael y Mateo completaron el podio, en una lista que también incluye a Valentino, Valentín, Bautista y Enzo.

Los 20 nombres de nene más elegidos en Argentina durante 2025

El ranking nacional muestra cuáles fueron los nombres masculinos que más se registraron durante el año. Estos son los 20 primeros, ordenados por cantidad de inscripciones:

Benjamín: 7.400 registros. Gael: 5.963 registros. Mateo: 5.872 registros. Valentino: 4.212 registros. Valentín: 4.119 registros. Bautista: 4.042 registros. Enzo: 3.882 registros. Liam: 3.868 registros. Noah: 3.323 registros. Giovanni: 3.248 registros. Felipe: 3.171 registros. Julián: 3.168 registros. Nicolás: 3.116 registros. Benicio: 2.785 registros. Bastian: 2.584 registros. Eithan: 2.572 registros. Lionel: 2.511 registros. Gabriel: 2.497 registros. Agustín: 2.480 registros. Ezequiel: 2.426 registros.

Qué tendencias revela el ranking de nombres masculinos

Los datos muestran una combinación de tradición y tendencias internacionales. Benjamín, Mateo, Felipe, Nicolás, Agustín y Gabriel conviven con nombres como Liam y Noah, que tienen una fuerte presencia en distintos países y culturas.

También se destaca la popularidad de los nombres con sonoridad italiana. Valentino, Valentín, Enzo y Giovanni aparecen entre los veinte más elegidos, una señal de la vigencia de estas opciones en las preferencias familiares argentinas.

Bebé.

Otro dato llamativo es la cercanía entre algunos nombres. Valentino sumó 4.212 inscripciones y Valentín alcanzó 4.119, mientras que Enzo y Liam quedaron separados por apenas 14 registros. Estas cifras reflejan elecciones muy parejas entre alternativas que comparten una sonoridad breve y reconocible.

El ranking también permite observar que los nombres tradicionales no perdieron terreno frente a las opciones más recientes. La lista combina referencias religiosas, raíces europeas y nombres de circulación global, sin que una única tendencia explique todas las elecciones.

El relevamiento se elaboró con datos del Registro Nacional de las Personas y tuvo como fecha de corte el 1 de diciembre de 2025. La estadística contabiliza cada nombre propio de manera individual, incluso cuando un bebé fue inscripto con dos o más nombres.