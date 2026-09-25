Camila reprograma su show en Buenos Aires 2027: nueva fecha confirmada y qué pasa con las entradas

Camila anunció la reprogramación de sus shows en Argentina y confirmó que su presentación del 15 de octubre en 2026 en el Movistar Arena se pasó al 2027. Los fanáticos deberán esperar algunos meses para poder disfrutar de la despedida de la banda en Buenos Aires con su gira Adiós… World Tour.

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Cuándo será el show de Camila: la fecha confirmada de reprogramación

El concierto de Camila será el 30 de marzo de 2027 en el Movistar Arena, según informaron a través de un comunicado. La modificación es por motivos logísticos ajenos a la banda y fue impulsada por la productora.

La banda de Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo también reprogramó su show en Córdoba que, originalmente fechado para el 17 de octubre, ahora será el 31 de marzo en el Quality Arena.

El show fue reprogramado para el 30 de marzo de 2027 y se puede acceder con las mismas entradas

Camila tocará en la misma arena, con el mismo show, solamente unos meses después. A pesar de las molestias, promete ofrecer una noche inolvidable para sus fans en medio de su despedida de los escenarios.

La banda se despide tras el exitoso regreso que emocionó a fans de más de 20 países, luego de dos décadas de historia, con decenas de canciones, millones de discos vendidos, premios, reconocimientos, colaboraciones y giras internacionales que han transformado para siempre la historia del pop en español y que han logrado atravesar a generaciones de todas las edades.

Durante esta última noche, los fanáticos podrán disfrutar de grandes éxitos como Todo cambió, Mientes, De qué me sirve la vida, Bésame, Coleccionista de canciones, Aléjate de mí, Solo para mí y Abrázame, entre muchísimas otras canciones.

¿Cómo se podrá acceder al nuevo concierto?

La productora explicó que el cambio de fecha no modifica la validez de las entradas ya adquiridas, las personas podrán ingresar con los mismos QRs al evento. Sin embargo, las personas que no puedan acudir a la nueva fecha podrán solicitar un reembolso.

El reembolso se podrá solicitar hasta el 24 de octubre de 2026, a través del sitio oficial del Movistar Arena. Las personas que no quieran el reembolso no deberán realizar ningún trámite; solo deben presentarse en la nueva fecha con las mismas entradas.