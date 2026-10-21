BTS: qué significan las siglas de la banda surcoreana

BTS es uno de los grupos de K-pop más influyentes del mundo y ahora genera furor en Argentina. La boyband llegó al país para debutar con tres shows en el Estadio Único de La Plata y su historia genera mucha curiosidad.

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Qué significan las siglas BTS: por qué se llama así la banda surcoreana

El nombre de BTS oculta varios significados. En concreto, las siglas corresponden a Bangtan Sonyeondan, expresión coreana que se traduce como “chicos a prueba de balas”. La idea es que los jóvenes puedan resistir los prejuicios, las críticas y las expectativas que recaen sobre ellos.

BTS hace alusión a

En 2017 el grupo sumó otra lectura: Beyond the Scene (“más allá de la escena”), vinculada con el amor propio y la libertad. Así, las tres letras pasaron a tener un doble sentido que acompaña la evolución artística de la banda.

Cómo está compuesta la banda: su camino hasta ser furor mundial

BTS cuenta con siete integrantes:

RM (Kim Nam-joon): es el líder y rapero principal. También suele ser el portavoz del grupo en entrevistas con medios extranjeros por su manejo del inglés.

es el líder y rapero principal. También suele ser el portavoz del grupo en entrevistas con medios extranjeros por su manejo del inglés. Jin (Kim Seok-jin): vocalista y “visual” del grupo, el integrante de mayor edad.

vocalista y “visual” del grupo, el integrante de mayor edad. SUGA (Min Yoon-gi): rapero, compositor y productor.

rapero, compositor y productor. J-Hope (Jung Ho-seok): rapero y bailarín principal, con una fuerte presencia en las coreografías.

rapero y bailarín principal, con una fuerte presencia en las coreografías. Jimin (Park Ji-min): vocalista y bailarín principal, reconocido por combinar suavidad e intensidad en escena.

vocalista y bailarín principal, reconocido por combinar suavidad e intensidad en escena. V (Kim Tae-hyung): vocalista de timbre grave, que además es compositor, actor y modelo.

vocalista de timbre grave, que además es compositor, actor y modelo. Jungkook (Jeon Jung-kook): vocalista principal y bailarín. Es el menor, conocido como el “golden maknae” por su versatilidad.

La banda empezó a gestarse en 2010, cuando el productor Bang Si-hyuk, fundador de Big Hit Entertainment (hoy HYBE), comenzó a reunir talentos. Finalemnte el grupo debutó en junio de 2013 con “2 Cool 4 Skool” y “No More Dream”, las canciones tenían un sonido ligado al hip hop.

Con el tiempo, el grupo construyó una comunidad de seguidores fieles, conocida como ARMY. Su reconocimiento creció a partir de la serie “The Most Beautiful Moment in Life”, desde 2015, y de álbumes como “Wings” y “Love Yourself”.

En 2018, “Love Yourself: Tear” los convirtió en el primer grupo de K-pop en llegar al primer puesto del Billboard 200. Dos años después, “Dynamite” fue el primer tema de un artista coreano en debutar en el número uno del Billboard Hot 100.

En 2022 tuvieron una pausa de casi cuatro años como grupo, durante la cual los siete integrantes cumplieron el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El último en completarlo fue SUGA, en junio de 2025. El regreso como formación completa llegó el 20 de marzo de 2026, con un nuevo álbum de 14 canciones, y la banda emprendió una gira mundial entre los que se incluyeron los tres shows en La Plata.