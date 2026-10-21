BTS: en cuántos idiomas pueden cantar los integrantes de la banda surcoreana

BTS, el reconocido grupo surcoreano de música pop integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, es una banda políglota en su arte. La agrupación ha sabido conquistar los principales mercados musicales en Asia, América y Europa. Los integrantes han superado las barreras idiomáticas mediante el lanzamiento de canciones en diferentes lenguas, lo que les ha permitido alcanzar los primeros puestos en las listas de popularidad a nivel global e internacional y consolidar una base masiva de seguidores.

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Los idiomas que BTS domina en sus canciones

Los grupos de k-pop suelen prepararse para cantar en japonés y mandarín debido a la relevancia de los mercados asiáticos. Sin embargo, BTS ha ampliado este repertorio hacia cuatro idiomas principales a lo largo de su carrera discográfica. En primer lugar, el mandarín estuvo presente durante sus primeros años con el lanzamiento de la versión en este idioma del tema "Boy in Luv", cuya pronunciación recibió comentarios favorables por parte de los seguidores en China.

En segundo lugar, el español forma parte de su repertorio interpretativo desde su visita a México en 2014 en el marco de la gira de Music Bank, ocasión en la que interpretaron una versión grupal de "La Bamba". Con posterioridad, han interpretado fragmentos de canciones como "Despacito", "Bésame mucho" y "Livin' la vida loca", además de incluir una frase en español en la letra de la canción "Airplane Pt.2". En tercer lugar, el japonés cuenta con una extensa producción de sencillos originales y álbumes destinados al mercado nipón, los cuales se han posicionado en las listas de la compañía Oricon. Finalmente, el inglés consolidó la expansión comercial masiva de la banda a través de sencillos promocionales que alcanzaron el primer puesto en la lista Billboard y obtuvieron nominaciones en los galardones Grammy.

BTS, una banda que canta en varios idiomas. (Crédito de foto: Getty Images)

BTS en La Plata este 21 de octubre

La agenda internacional de BTS incluye su actuación en la ciudad de La Plata este 21 de octubre. El evento reúne a seguidores provenientes de distintas regiones del país que se congregan en el estadio principal de la ciudad desde las primeras horas de la jornada. El repertorio del concierto comprende una selección de sus composiciones más conocidas en coreano, inglés y otros idiomas, ejecutadas con la estructura coreográfica habitual del grupo. La presencia de la agrupación en territorio argentino forma parte de sus actividades promocionales en América Latina, donde mantienen un registro constante de asistencia masiva en cada una de sus presentaciones en vivo y actividades con la comunidad local.