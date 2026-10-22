Los Beatles vuelven a sonar en Buenos Aires con un show a lo grande: todos los detalles.

La música de The Beatles sigue encontrando nuevas maneras de trascender el tiempo. A más de cinco décadas de la separación del grupo británico, sus canciones continúan conquistando públicos de distintas generaciones y ahora regresan a Buenos Aires con una versión que apuesta por llevar sus clásicos a otra dimensión. Se trata de The Beatles Symphonic Fantasy, el espectáculo que fusiona el universo de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr con la potencia de una gran orquesta.

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La función será el jueves 12 de noviembre, a las 20.30, en el Teatro Coliseo, donde el repertorio de la banda tomará una nueva forma a través de arreglos sinfónicos, músicos en vivo y una propuesta audiovisual diseñada especialmente para el show. Con Damián Mahler a cargo de la dirección y los arreglos originales, la obra invita a redescubrir canciones que forman parte de la historia de la música popular. El recorrido abarca distintas etapas de la trayectoria de The Beatles: desde la frescura y la energía de sus primeros éxitos hasta la experimentación sonora y la complejidad musical que marcaron sus últimos discos.

The Beatles, entre el rock y la música sinfónica

Lejos de limitarse a reproducir los temas más emblemáticos del cuarteto de Liverpool, The Beatles Symphonic Fantasy propone una reinterpretación de su legado. Las melodías que millones de personas reconocen desde los primeros acordes se combinan con nuevas texturas instrumentales, matices orquestales y una puesta en escena de gran despliegue.

Con Damián Mahler a cargo de la dirección y los arreglos originales, la obra invita a redescubrir canciones que forman parte de la historia de la música popular.

La presencia de una orquesta sinfónica junto a una banda en vivo constituye uno de los ejes centrales de la propuesta. A eso se suma un desarrollo visual que acompaña las interpretaciones y busca convertir el concierto en una experiencia que va más allá de lo estrictamente musical.

El desafío consiste en conservar la esencia de composiciones que atraviesan generaciones y, al mismo tiempo, ofrecer una perspectiva diferente. En ese cruce entre el rock y el lenguaje sinfónico, el espectáculo encuentra una forma de acercar el repertorio de The Beatles tanto a sus seguidores históricos como a quienes descubren su música por primera vez.