El Banquete Ricotero: los clásicos de Los Redondos tendrán una versión con cuerdas y nuevos arreglos.

La mística de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota volverá a sonar en una propuesta que busca llevar sus canciones hacia nuevos territorios musicales. Se trata de El Banquete Ricotero, un espectáculo encabezado por Fabián Peluzzi, de Superlógico, junto a X-Strings Ensamble, que combinará la energía del rock con arreglos para cuerdas y otros instrumentos.

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El encuentro será el miércoles 18 de noviembre, a las 22.30, en La Fábrica, ubicada en Fitz Roy 1245, en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa propone revisitar algunas de las composiciones más representativas del universo ricotero desde una perspectiva sonora diferente, sin perder la identidad que convirtió a la banda liderada por el Indio Solari y Skay Beilinson en un fenómeno cultural que atraviesa generaciones.

Cómo será "El Banquete Ricotero"

Para esta experiencia, Peluzzi estará acompañado por un ensamble integrado por músicos de destacada trayectoria. La formación cuenta con Érica Di Salvo en violín y producción musical, Ulises Di Salvo en violonchelo, Esteban Fioroni en viola, Juri Nakamura en violín, Guido Spina en piano y Santiago Maurino en guitarra. La dirección musical y los arreglos estarán a cargo de Patricio Villarejo.

El proyecto también reúne a artistas con un importante recorrido dentro de la música argentina. Érica y Ulises Di Salvo integraron durante seis años la banda de Charly García y participaron de grabaciones, conciertos y giras por Argentina y Latinoamérica. Entre sus trabajos se destaca su participación en Hello! MTV Unplugged, registrado en 1995.

El encuentro será el miércoles 18 de noviembre, a las 22.30, en La Fábrica.

Por su parte, Villarejo es violonchelista, compositor y director musical. A lo largo de su carrera trabajó con figuras como Fito Páez, Pedro Aznar, Luis Alberto Spinetta, Andrés Calamaro, Mercedes Sosa y David Lebón, además de Charly García. También estuvo detrás de los arreglos orquestales de Líneas paralelas, el proyecto que el músico presentó en el Teatro Colón.

Con esta combinación de trayectorias, El Banquete Ricotero propone un cruce entre el espíritu del rock nacional y la riqueza expresiva de la música de cámara. Una oportunidad para reencontrarse con canciones que forman parte de la memoria colectiva desde una interpretación renovada.

Dónde y cuándo es El Banquete Ricotero

El espectáculo se realizará el miércoles 18 de noviembre a las 22.30 en La Fábrica, Fitz Roy 1245, CABA. Las entradas se encuentran disponibles a través de SumoTicket.