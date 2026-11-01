Así es Todos los días desde ese día, la obra que pone en escena las marcas de la violencia.

Todos los días desde ese día es una obra escrita y dirigida por Lucila Garay. Protagonizada por Tati Manzanelli y Lucho Calegari, la puesta transforma el escenario de Timbre 4 en la casa de Florencia, una fotógrafa que vive rodeada de archivos, recuerdos y discos de vinilo. El pasado se presenta como afición, decora su universo, pero el porqué de su reminiscencia es otro.

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Un día, Mauro llega a su casa para realizar el service de una computadora. Lo que parece una situación cotidiana termina convirtiéndose en una flecha que atraviesa, sin pedir permiso, tanto al público como a quienes están en escena. El pasado irrumpe en el presente y amenaza con proyectarse también sobre el futuro.

Todos los días desde ese día es una obra de Lucila Garay

Desde el primer momento en que Manzanelli pone el cuerpo en escena, hay algo que excede lo que vemos. Su corporalidad parece guardar una historia que la obra irá revelando a cuenta gotas, hasta hacer visible aquello que Florencia busca: exponer a su violador. Todos los días desde ese día deja al descubierto una herida de un tirón y genera en el espectador una incomodidad necesaria, de esas que no permiten permanecer al margen.

La computadora funciona como una analogía de lo roto. Estamos frente al cuerpo-máquina, una corporalidad convertida en objeto por imposición, que desde entonces permanece detenida en ese estado. El tiempo quedó suspendido para Florencia aquella noche. Hasta ahora, este presente del que también formamos parte y del que somos agentes.

Ficha técnica de Todos los días desde ese día