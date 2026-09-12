Más de veinte actores, música y un escenario en 360°: así es El alma no come vidrio en Timbre 4. Foto: @elalmanocomevidrio

Los sábados a la noche Timbre 4 se llena de actores y actrices. Son más de veinte los actantes que ocupan el espacio para poner en escena El alma no come vidrio, una obra de Vicente Zito Lema dirigida por Daniela Catz. En un escenario dispuesto en 360°, los cuerpos aparecen desde distintos lugares, se cruzan, se alejan y vuelven a entrar en acción mientras las canciones y los instrumentos también forman parte de lo que sucede.

{{{htmlAmp}}}

Una médica psiquiatra, agotada por las condiciones de violencia, hambre y abandono que atraviesan a quienes están internados, decide recurrir a una poeta. A partir de ese encuentro comienza un recorrido por las historias de los personajes que habitan ese espacio, entre situaciones que se mueven entre la realidad, el sueño y el delirio.

La acción se hace presente en el instante de cada actante. El dispositivo teatral se vuelve una caja por la que aquellos se van desplazando entre sin sentidos, música y coreografías. Guitarra, voz y texto se entrelazan para dar a conocer historias que cuentan mucho más de lo que se puede decir en el limitado tiempo que dura la puesta.

El alma no come vidrio se puede ver los sábado por la noche en Timbre 4. Foto: @elalmanocomevidrio

El espacio escénico se vuelve común, un lugar de juego en el que veinte actores y actrices se cruzan, chocan y ponen en armonía sus cuerpos y voces para crear un mundo roto que está en plena construcción ante los ojos del espectador. La mirada recorre de manera lúdica las historias que se presentan de manera simultánea, a la vez que la dramaturgia avanza para revelar la verdad de la trama. En definitiva, El alma no come vidrio hace uso de lo múltiple en pos de lo común entre los cuerpos presentes y manifiesta: eso es lo humano.

Dónde ver El alma no come vidrio y cómo comprar las entradas

Las entradas para El alma no come vidrio se compran a través de Alternativa Teatral. Las funciones son los sábado 20:30 horas en Timbre 4, ubicado en Boedo 640, CABA. La entrada general tiene un valor de $25 mil, la solidaria $30 mil y menores de 28 años abonan $12.500.

Sinopsis: Un "manicomio", "asilo", "loquerío", "hospicio", "una guardería de locos". Una médica psiquiatra, desahuciada y agotada por la violencia, el hambre y el olvido que sufren los internos que permanecen encerrados, decide pedir ayuda a una poeta. Las dos emprenderán un viaje hacia las profundidades de esos seres que entre la locura y la poesía nos mantendrán en vigilia entre sueño y realidad. Vicente Zito Lema nos lleva de las narices a espiar ese mundo donde el esperpento y el gesto sutil conviven de manera única. "No sé si la semilla que planto será el árbol que me dará sombra... Tampoco sé si la paz de mi alma, que tanto busco, mostrará al fin, algo más, que la huella de un delirio".