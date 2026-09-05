La verdad de la existencia humana está en los diarios íntimos: así es Domingo con Dominga. Foto: @dominga

Los domingos por la tarde Timbre 4 se transforma en la tertulia de Dominga, quien invita a dejar de lado el vacío que inunda los corazones antes del comienzo de la semana, a través de la lectura de diarios íntimos de distintas niñas y adolescentes. Domingo con dominga es una obra de Paula Russo Martínez y Nicole Grinber, en la que la ternura se pone en primer plano para combatir la desolación que llega cuando las obligaciones tocan la puerta.

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La obra parte de la premisa de que los domingos por la tarde son el momento preferido de los pensamientos existencialistas. Dominga es una antropóloga experta en literatura que tiene una hipótesis que la puede llevar a ganar el Premio Pulitzer: la verdad de la existencia humana se encuentra en los diarios íntimos escritos durante los primeros años de vida. Qué mejor que aquel momento del fin de semana para sumergirse en estos.

Domingo con Dominga se puede ver los domingos 18 horas en Timbre 4. Foto: @dominga

En Domingo con Dominga las palabras envuelven la puesta e invitan a los espectadores a formar parte del "me quiere o no me quiere" que encuentra lugar, entre garabatos y pegatinas, en las páginas de pequeños cuadernos de tapa dura, con restos de recuerdos y halos de esperanza.

Las memorias personales se escapan de las hojas a través del relato de Dominga para convertirse en anécdota compartida. La obra propone como respuesta a la desolación y soledad de los domingos por la tarde, un espacio de juego al que el público es permanentemente invitado con quiebres de la cuarta pared y una dramaturgia que construye una identificación de la mano de la nostalgia y lo generacional.

Dónde ver Domingo con Dominga y cómo comprar las entradas

Las entradas para Domingo con Dominga se compran a través de Alternativa Teatral. Las funciones son los domingos 18 horas en Timbre 4, ubicado en Boedo 640, CABA. La entrada general tiene un valor de $25 mil, la solidaria $30 mil y quienes sean Sub 28 abonan $12.500.

Sinopsis: Dominga es una antropóloga experta en literatura. Ella está convencida de que la verdad de la existencia humana se encuentra en los diarios íntimos escritos durante los primeros años de vida. Por eso colecciona ejemplares de diversas épocas. En esta ocasión, se zambullirá en las profundidades filosóficas del crepúsculo dominical para compartir los hallazgos de su más importante investigación. Para su sorpresa, la llegada de nuevos tesoros literarios la arrastrará hacia caminos inesperados.