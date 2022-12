Seis autores latinoamericanos llegaron a la lista de "Los mejores libros de 2022" del diario El País

Como todos los años, el suplemento cultural Babelia del diario español El País eligió los 50 mejores libros del año y, en 2022, seis obras de autores latinoamericanos -entre los que están el nicaragüense Sergio Ramírez, el cubano Leonardo Padura y el argentino Mauro Libertella- integran el prestigioso listado.

"Ha sido un año sombrío. Los brotes verdes del optimismo postcovid se congelaron en la madrugada del 24 de febrero cuando Rusia invadió Ucrania. Seis meses después, el 12 de agosto, Salman Rushdie sufría un intento de asesinato en Nueva York: conserva la vida pero ha perdido un ojo y la movilidad de una mano. Cuatro semanas más tarde, el domingo 11 de septiembre, murió Javier Marías, todo un emblema de la literatura en español reciente", repasa sobre lo complejo que ha sido el año el periodista Javier Rodríguez Marcos en la introducción a la selección.

El País, al igual que The New York Times y The New Yorker, publica todos los años un listado de libros recomendados con el que cierra el año editorial. Esas listas también funcionan de inspiración para los lectores que, por estas fechas, buscan un título para que los acompañe durante las vacaciones o que se pueda regalar para la Navidad.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Diarios. A ratos perdidos 3 y 4" de Rafael Chirbes y editado por Anagrama ha sido el libro más votado, al recibir el apoyo de 75 expertos.

En el puesto 18, figura "Cauterio" de la argentina Lucía Lijtmaer (Anagrama). "El monólogo en paralelo de dos mujeres le ha servido a Lucía Lijtmaer para tres cosas: que la gente aprenda a deletrear su apellido, distinga cauterio de cautiverio y se rinda en masa ante una de las novelas revelación del año. En ella, Dios y un exnovio se convierten en el objeto de ira y adoración de las protagonistas de un relato lleno de ritmo, inteligencia, horror y humor", sostiene el texto breve que justifica la selección.

En el puesto 22 se ubicó "Una oportunidad" del autor argentino Pablo Katchadjian, editado por Sexto Piso. Y en el puesto 30 está "Ese día cayó en domingo" del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, editado por Alfaguara.

"Personas decentes", del escritor, periodista y guionista cubano Leonardo Padura, conocido por sus novelas policiacas del detective Mario Conde y por la novela "El hombre que amaba a los perros", llegó al puesto 33.

"Spinoza en el parque México" (Tusquets) del historiador, ensayista, editor e intelectual mexicano Enrique Krauze también figura en la lista de Babelia.

Por último, "Un futuro anterior" (Sexto Piso) del autor argentino Mauro Libertella ingresó al listado en el puesto 44. "Un futuro anterior tiene el encanto y la frescura de aquellos pequeños tratados sentimentales de soltura “clásica”, el estilo breve, dúctil y elegante, esquivo a la solemnidad. Y desde una atención minuciosa consigue desmenuzar la moral del amor contemporáneo `en una época previa a los celulares con internet y a las redes sociales, así que el mundo era todavía un poco más íntimo, menos delator´”, sostiene la crítica del libro publicada junto a la recomendación de Babelia.

Con información de Télam