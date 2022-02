Obras de Marcia Schvartz llegan al Tate Modern de Londres, después de tres años de espera

Con la adquisición de seis obras de la destacada artista plástica Marcia Schvartz por la Tate Modern de Londres, Inglaterra, la producción de esta pintora ineludible en la historia reciente del arte nacional, reconocida por sus retratos y series como la del río, se incorpora al acervo de una de las mecas del arte contemporáneo después de tres años de dilaciones, producto de los inconvenientes logísticos a raíz de las restricciones surgidas con la pandemia de Covid-19.

En diálogo con Télam, Schvartz celebró la culminación de esta transacción, señaló que "debería tener mucha más presencia el arte latinoamericano en estos espacios sin estar asociado con una cosa rara" y consideró que para ella estar en Londres no es más importante que la exposición colectiva que por estos días está realizando en Jujuy.

La Galería Vasari de Buenos Aires informó sobre la adquisición y el arribo a Londres de las obras de la artista que nació en Buenos Aires en 1955, estuvo exiliada durante la última dictadura cívico militar y es una de las referentes artísticas del país.

Se trata de dos pinturas de 2004 "Tabernero" (Barkeeper) y "Sábado", y de los dibujos en grafito sobre papel "Plática" ("Talk") y "La feminista y la señora" ("The Feminist and the Señora"), ambos de 1978; así como "Plaza Real" y "A Luis" ("To Louis") de 1979.

Los dibujos fueron realizados en grafito sobre papel durante el exilio de la artista en Barcelona y muestran escenas en bares, con figuras marginales en concordancia con la realidad que la artista estaba viviendo en ese momento. En los bares del "Barrio Chino" (especialmente en el Bar La Ópera en la rambla de Barcelona, enfrente al gran teatro del Liceo), Schvartz se encontraba con otros inmigrantes argentinos, latinoamericanos y árabes que estaban en la misma situación.

En cambio,las obras “Sábado” y “Tabernero” pertenecen a la serie de las tangueras que tuvieron su publicación en la revista “El alma que pinta", parafraseando el nombre de otra revista, dedicada al tango, “El alma que canta”. En 2004 Marcia presentó en la galería Agalma de Buenos Aires una exposición sobre mujeres tangueras, en distintas situaciones: bailando, borrachas, en el puerto, fumando, abrazadas a la botella. Quería representar mujeres de una vida intensa, siempre invisibilizadas o mostradas como malas o estúpidas por la narrativa tanguera predominante.

Mientras que, pintada sobre arpillera, "Tabernero" representa a una mujer emborrachándose en la intimidad de su casa, y “Sábado”, muestra una mujer que se prepara para la noche de Milonga, incluyendo una cortina de baño intervenida con sus ganchos.

Las obras fueron adquiridas por la Tate Americas Foundation ante la recomendación del Comité de Adquisiciones de América Latina 2021, una organización benéfica que ayuda a la Tate del Reino Unido con la adquisición de obras de arte y recaudación de fondos.

"Las obras ya están en Londres y serán exhibidas pronto", indicaron voceros de la galería argentina. La Tate Modern es la galería inglesa dedicada al arte moderno y contemporáneo internacional y es parte de la Tate, un proyecto museístico de gran importancia inaugurado en 1897 que cuenta con cuatro sedes principales.

Por estos días, Schvartz participa en la muestra colectiva “Enti Enti. Escenas del corazón habitado”, en el Museo Nacional José A. Terry de Tilcara, Jujuy. La exhibición es la tercera del ciclo “El Territorio no es un Mapa”, y se inauguró el 5 de febrero, junto a obras Marcelo Abud, Gisela Ortega, y Francis Ortega y tienen curaduría de Florencia Califano.

En 2021 la artista tuvo su primera retrospectiva en Estados Unidos, "55 Walker" un repaso de cuatro décadas de trayectoria con unas 23 obras realizadas entre 1976 y 2018 organizada por las galerías Bortolami, Kaufmann Repetto y Andrew Kreps.

En 2020 presentó la muestra "Infierno" en la galería Vasari, que la representa.

Schvartz estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes "Manuel Belgrano" y con los artistas Ricardo Carreira, Aída Carballo, Luis Falcini y Luis Felipe Noé, y como característica de su obra está presente lo caricaturesco y grotesco, los autorretratos y los retratos de personajes de la vida barrial urbana cotidiana y marginal (comerciantes, trapitos, etcétera) y personalidades.

Schvartz participó de muestras como "Radical Women", en el Hammer Museum (Los Ángeles), la Pinacoteca de Sao Paulo y el Brooklyn Museum, "Del tren fantasma al infierno" en el MNBA Neuquén, 2019; y "Ojo" Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, CABA.

Su obra está en colecciones públicas de todo el mundo, como el Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y el Bronx Museum of Arts. Además participó en la Bienal de Venecia de 2011, la Bienal Internacional de Johannesburgo en 1995 y en la Primera Bienal de Arte de La Habana de 1985.

Con información de Télam