Las exposiciones más fuertes que trae el mundo en 2022: Donatello, Cezanne y esculturas en Qatar

Exposiciones dedicadas al pintor renacentista Donatello, una mega muestra abocada a la figura del francés pos-impresionista Paul Cézanne, el regreso de la Bienal de Venecia en Italia y de Documenta en Alemania, y un festival de esculturas para la Copa del Mundo de Qatar son algunos de los puntos fuertes que prepara el 2022 en materia de arte internacional.

Si bien todas las actividades planificadas para este año estarán sujetas a las medidas que las autoridades sanitarias de cada país vayan anunciando en relación a la pandemia de Covid-19, el 2022 pareciera ser el año en el que las planificaciones de los museos vuelven a una cierta normalidad, con grandes exposiciones previstas y la expectativa de recibir numeroso público.

Desde el 19 de marzo, en la ciudad de Florencia, el escultor renacentista Donatello, recibirá una gran exposición como hacía 40 años no ocurría: quien fuera considerado como "el maestro de maestros" tendrá un homenaje en el Palazzo Strozzi y en el cercano Museo Nazionale del Bargello, que alberga la colección más importante de obras del escultor, incluido "David", obra de alrededor de 1440. Las celebraciones se extenderán en la Gemäldegalerie de Berlín, en septiembre, y en el Victoria and Albert Museum de Londres, anunció el periódico especializado The Art Newspaper.

Mientras tanto, no es exagerado decir que todo París rendirá homenaje al diseñador de moda Yves Saint Laurent (1936-2008), si se piensa que seis museos de la capital francesa -incluidos el Louvre, el Pompidou y el Orsay- realizarán un importante despliegue de exposiciones que comienzan el 29 de enero, destinadas a celebrar el 60 aniversario del primer desfile que realizó esta figura mítica de la alta costura.

El Met de Nueva York -una de las pinacotecas más grandes del mundo- dedicará una exposición a las pinturas de Louise Bourgeois, una faceta que quedó siempre a la sombra de sus esculturas, como las famosas arañas. Del 12 de abril al 7 de agosto, la muestra en territorio neoyorquino arrojará luz sobre un capítulo poco conocido en la práctica de la artista, que coincide con su llegada a Nueva York en 1938.

El 23 de abril volverá al ruedo la 59 Bienal de Venecia -que se pospuso debido a la pandemia- con artistas de todo el mundo que en sus obras abordarán temáticas como la pandemia, el cambio climático y los avances en inteligencia artificial, al menos en la exposición principal que este año estará curada por Cecilia Alemani y que se desarrollará hasta el 27 de noviembre.

Otro de los grandes homenajeados del 2022 será el pintor francés Paul Cézanne (1839-1906), considerado el padre de la pintura moderna, quien recibirá sendas exposiciones en el Art Institute of Chicago (desde el 15 de mayo) y en la Tate Modern de Londres (desde el 6 de octubre).

“Cezanne” será el título de la exhibición que abarca toda la carrera del artista, con un total de 90 óleos, 40 obras en papel y dos cuadernos de bocetos, aunque en Londres se reducirá ligeramente, a 70 óleos y 18 obras sobre papel. En ambos casos se hará hincapié en la influencia que tuvo en los pintores que lo sucedieron, como Monet, Pissarro, Matisse y Picasso.

La 15 edición de una de las exposiciones más destacadas del mundo, Documenta -que se celebra cada cinco años, volverá a la ciudad alemana de Kassel, del próximo 18 de junio al 25 de septiembre, con un equipo curatorial que integra el colectivo artístico indonesio Ruangrupa, que decidió invitar a exponer a colectivos activistas, incluidos los argentinos de La Intermundial Holobiente.

Finalmente, los ojos del mundo se posarán desde el 21 de noviembre en Qatar, sede del Mundial de Fútbol, donde el arte dirá presente a través del Festival de Escultura de la Copa del Mundo, una suerte de museo al aire libre con 40 obras monumentales -la más flamante, un halcón de oro que es el ave nacional de Qatar- entre otros, de Bruce Nauman, Isa Genzken, Subodh Gupta, Mark Handforth y Katharina Fritsch.

Con información de Télam