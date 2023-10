El artista correntino Raúl Farco reúne sus obras en la muestra "Amparo"

A diez años de su última exposición en Buenos Aires el artista correntino Raúl Farco, quien desarrolla su carrera en distintas ciudades del mundo, presenta su muestra "Amparo" en el Paseo de las Artes Duhau, un itinerario por 38 obras en su mayoría esculturas, de diversos tamaños, donde sobresalen las figuras de cuerpos humanos y rostros, que coinciden en un halo de teatralidad.

Una gran variedad de materiales dan forma a las creaciones de este escultor que ha desarrollado su obra en Argentina, África, España, Italia, Nueva York y México, una serie de piezas que corresponden a diferentes años de realización y que han sido confeccionadas en madera, ónix, granito, obsidiana, mármol, cristal, piedra e incluso aluminio.

"Burgués"-en homenaje a Rodin-, "Cabeza dorada", "Torso iluminado", "Teatro", "Figura con plumas" y "Amparo" son algunos de los títulos de estas piezas realizadas entre 2011 y 2023, un conjunto que pone en primer plano la figura humana pero de un modo teatral, evidenciado en algunos casos en formas de cabezas, rostros fragmentados, o vestiduras vacías.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Picasso decía que el estilo no es lo que uno quiere hacer sino lo que uno no puede evitar hacer", dijo, durante una recorrida por su exposición, el artista oriundo de Itatí, que a los 20 años viajó a estudiar a África, que ha tenido taller durante unos años en la ciudad de Carrara, Italia, y que en 2011 inauguró una escultura en la Casa de la Cultura en homenaje a Jorge Luis Borges.

Farco, que se define a si mismo como un "artista periférico" aseguró: "Me he formado por más de cuarenta años de vida y trabajo en Argentina, África, España, Italia, Nueva York y México, pero he mantenido la raíz enclavada firmemente, como un quebracho colorado de mi Itatí Natal".

Sus obras integran las colecciones de destacadas instituciones como el Museo del Barrio de Nueva York, The Queens Museum, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Museum of Modern Art de Sudáfrica, el Museo de Arte Contemporáneo de España y la Colección Mondadori de Italia, entre otros.

La exposición "Amparo" se podrá visitar hasta el 10 de diciembre en el Paseo de las Artes Duhau (Avenida Alvear 1661), el espacio cultural de Palacio Duhau - Park Hyatt, que funciona las 24 horas con entrada gratuita, donde ya han pasado muestras de Antonio Berni, Xul Solar, Luis Felipe Noé, Edgardo Giménez y Antonio Seguí, entre muchos otros.

Con información de Télam