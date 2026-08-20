¿Anuel AA está de novio? Todo lo que se sabe hasta ahora del cantante

La vida sentimental del puertorriqueño Anuel AA vuelve a situarse en el centro de la escena mediática, rodeada de especulaciones y movimientos que han despertado la curiosidad de sus fanáticos. Durante el último año, la pareja oficial del artista urbano ha sido la modelo venezolana Laury Saavedra. La relación entre ambos comenzó a hacerse pública a mediados de 2023, que se consolidó con el paso del tiempo hasta dar la bienvenida a su hija Emmaluna a principios de 2025.

A través de sus perfiles digitales, el artista y la modelo compartieron de forma constante postales de su cotidianeidad, viajes y proyectos familiares, mostrando una faceta afectiva estable tras el divorcio del cantante con Yailin. Sin embargo, esa exposición constante sufrió un cambio drástico en las últimas semanas.

Crecen los rumores de ruptura, sin confirmación oficial

El panorama sentimental del reguetonero se volvió incierto luego de que comenzaran a circular diversas señales de distanciamiento que sacudieron a las plataformas digitales. En primer lugar, el puertorriqueño dejó de seguir a Laury Saavedra en Instagram, un detalle que suele ser interpretado como un indicio claro de tensión o ruptura en el ecosistema de las celebridades. Sumado a esto, en un reciente viaje a la Ciudad de México, el boricua fue captado por las cámaras saliendo de un recinto acompañado por una misteriosa mujer a quien tomó de la cintura antes de abordar un vehículo, situación revelada por programas de entretenimiento como El Gordo y La Flaca.

Por su parte, la modelo venezolana realizó una transmisión en vivo donde respondió de manera tajante e irritada ante las persistentes preguntas sobre el cantante. A pesar de todas estas evidencias, ninguno de los dos ha emitido alguna declaración que confirme el fin del noviazgo ni la existencia de un nuevo romance.

Anuel AA y Laury Saavedra. (Crédito de foto: Grosby Group)

Un terreno que pertenece a su vida privada

Aunque la suma de gestos digitales, apariciones públicas y desacuerdos en transmisiones en directo apuntan hacia una crisis de pareja, el tema se mantiene estrictamente en el terreno de las suposiciones. La falta de información explícita por parte de Anuel AA o de Laury Saavedra deja en claro que los detalles exactos sobre el estado actual de su vínculo sentimental pertenecen al ámbito reservado de su vida privada. Hasta que los protagonistas decidan aclarar su situación o hacer un anuncio oficial, el presente amoroso del artista sigue envuelto en un marcado hermetismo.