Por qué Anuel AA estuvo preso: la historia del músico en la cárcel

Emmanuel Gazmey Santiago, conocido artísticamente como Anuel AA, pasó por el sistema penitenciario y eso marcó un punto de quiebre tanto en su vida personal como en la industria de la música urbana. El artista puertorriqueño permaneció recluido en el Centro de Detención Federal de Guaynabo (MDC Guaynabo), una prisión de máxima seguridad en Puerto Rico, antes de ser trasladado a otras instalaciones federales en Estados Unidos. Su arresto no detuvo su carrera, sino que sentó las bases de un fenómeno mediático sin precedentes dentro del género.

Detención, cargos y condena: los detalles de Anuel AA

El hecho ocurrió la madrugada del 3 de abril de 2016. Anuel AA fue interceptado por la policía al salir de la discoteca Tabaco & Ron Lounge en Santurce, San Juan, mientras viajaba en un vehículo junto a tres acompañantes. Durante la inspección del automóvil, los agentes incautaron tres pistolas (una de ellas reportada como robada), nueve cargadores y 152 municiones.

El cantante fue procesado por la justicia federal bajo cargos de posesión ilegal de armas de fuego. En mayo de 2017, tras declararse culpable, la jueza Aida Delgado lo sentenció a 30 meses de prisión efectiva. Durante la audiencia, la defensa argumentó que el artista no tenía antecedentes y que la portación respondía a medidas de seguridad personal por el entorno en el que se movía. Cumplió 10 meses en la cárcel federal de Guaynabo y luego fue trasladado a recintos en Florida y Georgia antes de obtener la libertad condicional en mayo de 2018, habiendo completado 26 meses de condena.

Anuel AA, artista urbano de Puerto Rico. (Crédito de foto: Anuel AA)

El despegue comercial y la consolidación de su carrera

El encierro impulsó de manera inesperada su figura mediática. Bajo el lema "Free Anuel", su equipo mantuvo activa la presencia del músico grabándolo a través de llamadas telefónicas. El día de su liberación definitiva, el 17 de julio de 2018, lanzó su álbum debut, Real hasta la muerte, grabado en gran parte mientras estaba en prisión. La producción alcanzó el primer puesto en la lista Top Latin Albums de Billboard en pocas horas.

Desde entonces, el boricua escaló a los primeros puestos de consumo en plataformas globales mediante colaboraciones con artistas de la talla de Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin y Karol G. Su producción posterior incluye álbumes de gran repercusión comercial como Emmanuel (2020) y Las leyendas nunca mueren (2021). Aquel arresto en 2016 redefinió la estética y narrativa del trap latino, convirtiendo su tiempo en prisión en el pilar fundacional de su marca.