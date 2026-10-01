Anne Hathaway recordó su noche con Joaquín Furriel y admitió lo que todos piensan sobre el actor: "Dios mío"

Anne Hathaway goza de un 2026 lleno de éxitos: a la secuela de El diablo viste a la moda y la épica La Odisea la actriz sumó un rol protagónico en la película de terror Verity, que la tiene compartiendo elenco con Dakota Johnson y Josh Hartnett. Y durante una entrevista para promocionar su nuevo trabajo, Hathaway recordó su comentada fotografía con el actor Joaquín Furriel y habló de su admiración por el ídolo del fútbol Lionel Messi.

{{{htmlAmp}}}

En una entrevista con TN Show, Anne Hathaway recordó el encuentro que tuvo con el argentino Joaquín Furriel en un evento de una marca de lujo y habló sobre los representantes argentinos en el mundo. “Sí, tienen tantos embajadores increíbles. Dios mío”, afirmó la actriz recordando al actor y también al polista Nacho Figueras.

La anécdota de cómo Messi ayudó al hijo de Anne Hathaway a hacer un amigo

Pero segundos más tarde, la actriz también hizo mención a Lionel Messi y habló de la admiración que toda su familia siente por el futbolista, pero en especial su hijo. Según contó, Messi lo ayudó a socializar con otro chico y una conversación sobre fútbol se convirtió en un motor para destrabar la timidez e iniciar una charla entre niños. “Los nenes pueden ser tímidos alrededor de otros. Y son solo nenes. No saben de qué hablar", contó. Y admitió haberse metido en la charla para preguntarle al otro niño si le gustaba Messi. Cuando la respuesta de ambos fue positiva, la magia se hizo presente. “Y entonces fueron mejores amigos”, cerró.

El encuentro de Joaquín Furriel con Anne Hathaway se dio en un marco de mucha exposición internacional del actor que venía de haberse fotografiado con Martin Scorsese, quien produjo la película de Celina Murga en la que actuó: El aroma del pasto recién cortado. El filme se centra en dos parejas que tienen relaciones extramatrimoniales y cómo, a pesar de tener la misma posición profesional, son tratados de manera diferente debido a su género.