American Horror Story: el guiño de Jessica Lange a Argentina y su comentario sobre las Malvinas

El guiño de Jessica Lange a Argentina y su comentario sobre las Malvinas.

American Horror Story: 13, de FX, estrenó en Disney+ el pasado jueves 24 de septiembre sus primeros tres capítulos y uno estuvo marcado por un guiño a Argentina y la Guerra de Malvinas. La frase de Jessica Lange que se hizo viral en redes y la posición de Ryan Murphy y Brad Falchuk sobre Margaret Thatcher.

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En el cuarto episodio de la serie antológica -cuya temporada reúne personajes icónicos de todas las temporadas- el personaje de Elsa Mars (Jessica Lange en la temporada 4, Freak Show) se encuentra en un círculo del infierno que condena a mujeres malvadas a una eternidad de dolor y sufrimiento por sus actos. Una de ellas resulta ser Margaret Thatcher, conocida como la dama de hierro.

"Margaret Thatcher, ladrona de leche escolar, enemiga común de la gente común, perra rompesindicatos. Su cruel indiferencia mató de hambre a huelguistas irlandeses. Dicen que la dama está hecha de hierro. Es hueva como un budín de Yorkshire. Derrámate por este agujero infernal. Pero no, primero discúlpate", sostiene Elsa Mars en su discurso antes de condenar a Thatcher a una eternidad en el infierno.

Tras la rotunda negación de Thatcher, esta es arrojada al infierno mientras Lange canta: "¡Adiós! No llores por ella, Argentina". De esta manera, la actriz y los directores de la serie hicieron una referencia a la Guerra de Malvinas y al musical Evita que rápidamente se hizo viral.

De qué trata American Horror Story: 13

La nueva temporada presenta a los mejores personajes de todas las entregas anteriores en una trama de terror inquietante: la casa de asesinatos, un aquelarre de brujas, un espectáculo ambulante de fenómenos, un hotel encantado y el propio apocalipsis son algunos de los escenarios que se transitan hasta la sorpresa "suprema" del final.

La decimotercera entrega está protagonizada por Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Joey Pollari y Jessica Lange. El elenco también cuenta con Avantika, Jamie Brewer, Elle Chapman, Berto Colon, Alex Consani, Frances Conroy, Mat Fraser, Seth Gabel, Orlando Jones, Paul Anthony Kelly, John Carroll Lynch, Tig Notaro, Madelaine Petsch, Fedor Steer, Mena Suvari, Zach Villa, John Waters y más.