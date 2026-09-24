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Actúan Verónica Llinás, Juan Minujín y Luis Machín: la serie argentina para maratonear el fin de semana

Todos los capítulos de esta serie se encuentran disponibles de forma gratuita en YouTube. La telecomedia ofrece una propuesta llena de música, humor y nostalgias ideal para maratonear el fin de semana.

24 de septiembre, 2026 | 15.11
Verónica Llinás

Para quienes buscan una propuesta televisiva entretenida y con un elenco estelar que incluye figuras como Verónica Llinás, Juan Minujín y Luis Machín, YouTube guarda un tesoro de la pantalla nacional. La plataforma ofrece de manera gratuita todos los episodios de Viudas e hijos del rock and roll, la aclamada telecomedia de Underground Producciones y Endemol emitida por Telefe, como una opción perfecta para disfrutar durante el fin de semana.

La historia gira en torno a la figura de Roby, interpretado por Lalo Mir, un referente indiscutido del rock nacional que influyó a toda una generación desde la frecuencia de la radio Z-Rock. Tras su inesperado fallecimiento, la trama sigue a su hija Miranda, encarnada por Paola Barrientos, quien debe enfrentar los fantasmas del pasado, reconstruir el vínculo con la memoria de su padre y reencontrarse con Diego, personaje a cargo de Damián De Santo, aquel amor de verano que quedó trunco en la juventud.

El conflicto central se despliega cuando Miranda, ahora casada con Segundo -el rol de Juan Minujín como un hombre de familia tradicional que reprime su verdadera identidad-, vuelve a cruzarse con viejos afectos como su antigua amiga Sandra (Julieta Ortega) y Vera (Celeste Cid), la hija no reconocida de Roby. A su vez, Diego intenta rehacer su vida comprometido con Susana (Griselda Siciliani), manteniendo viva la mística de su juventud junto a su entrañable amigo Rama (Fernán Mirás).

MÁS INFO

Con la música nacional funcionando como elemento sanador y conector entre las heridas del pasado, la tira combina humor, romance y pasajes emotivos. Su disponibilidad completa en YouTube la convierte en una alternativa accesible e ideal para revivir una de las producciones más recordadas de la televisión argentina.

Viudas e hijos del Rock and Roll.

Elenco completo de Viudas e hijos del Rock and Roll

  • Paola Barrientos como Miranda Bettini de Arostegui.

  • Damián De Santo como Diego Lamas.

  • Celeste Cid como Vera Santoro / Vera Bettini.

  • Julieta Ortega como Sandra Cuevas.

  • Juan Minujín como Segundo "Second" Arostegui.

  • Mex Urtizberea como Pipo Roch.

  • Fernán Mirás como Ramiro "Rama" Ferrer.

  • María Leal como Gabriela "Gaby" Bianchi.

  • Ludovico Di Santo como Ignacio "Nacho" Arostegui (Capítulos 001-138).

  • Luis Machín como Luis Emilio Arostegui III.

  • Verónica Llinás como Inés Murray Tedin Puch de Arostegui.

  • Violeta Urtizberea como Lourdes Sánchez Elías de Arostegui.

  • Antonio Birabent como Bruno Viale.

  • Darío Lopilato como Agustín "El Piojo" Pulido.

  • Nicolás Francella como Federico Ventura / Federico Roch.

  • Marcelo Mazzarello como Estanislao "El Polaco" Karlovich.

  • Georgina Barbarossa como Beatriz "Tití" Cancela.

  • Lalo Mir como Roby Bettini / Juan Carlos Bettini.

  • Maju Lozano como Mariana Fasano

  • Griselda Siciliani como Susana "Susy" Bartolotti.

  • Hugo Arana como Amílcar Bartolotti.

  • Eliseo Barrionuevo como Bautista Emilio Arostegui.

  • Luis Margani como Remigio.

  • Mónica Gonzaga como Fini.

  • Emme como Flor (Capítulo 26)

  • Daniel Aráoz como Raúl Persa.

  • Jorgelina Aruzzi como Vivian Acosta.

  • Marcelo De Bellis como Oscar.

  • Benjamín Alfonso como Facundo.

  • Cecilia Roth como Ingrid Santoro Ardanaz.

  • Edda Díaz como Norma.

  • Damián Dreizik como Warner.

  • Florencia Peña como Denise Saravia.

  • Julieta Cardinali como Lola.

  • Humberto Tortonese como Paco Acevedo Lainez.

  • Ernestina Pais como Laura Viviani.

  • Chino Darín como Franco Pilares / Franco Bettini.

  • Alejandra Flechner como María Esther.

  • Catherine Fulop como Miriam.

  • Eva de Dominici como Mirta "La Pioja" Pulido

  • Oscar Ferrigno como Oficial.

  • Esteban Meloni como José María Uriburu.

  • Juan Ignacio Machado como Angelito.

  • Juan Sorini como Antonio "Tony" Emmanuel Gilberto Soilo.

  • Natalia Figueiras como Alina Mussi.

  • Darío Barassi como Pedro Gatto.

  • Paula Baldini como Estela Rovner.

  • Iride Mockert como Iaia López.

  • Vivian El Jaber como Martita Cano.

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