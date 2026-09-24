Actúan Verónica Llinás, Juan Minujín y Luis Machín: la serie argentina para maratonear el fin de semana

Para quienes buscan una propuesta televisiva entretenida y con un elenco estelar que incluye figuras como Verónica Llinás, Juan Minujín y Luis Machín, YouTube guarda un tesoro de la pantalla nacional. La plataforma ofrece de manera gratuita todos los episodios de Viudas e hijos del rock and roll, la aclamada telecomedia de Underground Producciones y Endemol emitida por Telefe, como una opción perfecta para disfrutar durante el fin de semana.
La historia gira en torno a la figura de Roby, interpretado por Lalo Mir, un referente indiscutido del rock nacional que influyó a toda una generación desde la frecuencia de la radio Z-Rock. Tras su inesperado fallecimiento, la trama sigue a su hija Miranda, encarnada por Paola Barrientos, quien debe enfrentar los fantasmas del pasado, reconstruir el vínculo con la memoria de su padre y reencontrarse con Diego, personaje a cargo de Damián De Santo, aquel amor de verano que quedó trunco en la juventud.
El conflicto central se despliega cuando Miranda, ahora casada con Segundo -el rol de Juan Minujín como un hombre de familia tradicional que reprime su verdadera identidad-, vuelve a cruzarse con viejos afectos como su antigua amiga Sandra (Julieta Ortega) y Vera (Celeste Cid), la hija no reconocida de Roby. A su vez, Diego intenta rehacer su vida comprometido con Susana (Griselda Siciliani), manteniendo viva la mística de su juventud junto a su entrañable amigo Rama (Fernán Mirás).
Con la música nacional funcionando como elemento sanador y conector entre las heridas del pasado, la tira combina humor, romance y pasajes emotivos. Su disponibilidad completa en YouTube la convierte en una alternativa accesible e ideal para revivir una de las producciones más recordadas de la televisión argentina.
Elenco completo de Viudas e hijos del Rock and Roll
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Paola Barrientos como Miranda Bettini de Arostegui.
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Damián De Santo como Diego Lamas.
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Celeste Cid como Vera Santoro / Vera Bettini.
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Julieta Ortega como Sandra Cuevas.
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Juan Minujín como Segundo "Second" Arostegui.
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Mex Urtizberea como Pipo Roch.
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Fernán Mirás como Ramiro "Rama" Ferrer.
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María Leal como Gabriela "Gaby" Bianchi.
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Ludovico Di Santo como Ignacio "Nacho" Arostegui (Capítulos 001-138).
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Luis Machín como Luis Emilio Arostegui III.
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Verónica Llinás como Inés Murray Tedin Puch de Arostegui.
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Violeta Urtizberea como Lourdes Sánchez Elías de Arostegui.
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Antonio Birabent como Bruno Viale.
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Darío Lopilato como Agustín "El Piojo" Pulido.
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Nicolás Francella como Federico Ventura / Federico Roch.
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Marcelo Mazzarello como Estanislao "El Polaco" Karlovich.
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Georgina Barbarossa como Beatriz "Tití" Cancela.
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Lalo Mir como Roby Bettini / Juan Carlos Bettini.
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Maju Lozano como Mariana Fasano
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Griselda Siciliani como Susana "Susy" Bartolotti.
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Hugo Arana como Amílcar Bartolotti.
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Eliseo Barrionuevo como Bautista Emilio Arostegui.
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Luis Margani como Remigio.
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Mónica Gonzaga como Fini.
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Emme como Flor (Capítulo 26)
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Daniel Aráoz como Raúl Persa.
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Jorgelina Aruzzi como Vivian Acosta.
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Marcelo De Bellis como Oscar.
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Benjamín Alfonso como Facundo.
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Cecilia Roth como Ingrid Santoro Ardanaz.
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Edda Díaz como Norma.
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Damián Dreizik como Warner.
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Florencia Peña como Denise Saravia.
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Julieta Cardinali como Lola.
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Humberto Tortonese como Paco Acevedo Lainez.
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Ernestina Pais como Laura Viviani.
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Chino Darín como Franco Pilares / Franco Bettini.
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Alejandra Flechner como María Esther.
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Catherine Fulop como Miriam.
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Eva de Dominici como Mirta "La Pioja" Pulido
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Oscar Ferrigno como Oficial.
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Esteban Meloni como José María Uriburu.
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Juan Ignacio Machado como Angelito.
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Juan Sorini como Antonio "Tony" Emmanuel Gilberto Soilo.
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Natalia Figueiras como Alina Mussi.
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Darío Barassi como Pedro Gatto.
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Paula Baldini como Estela Rovner.
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Iride Mockert como Iaia López.
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Vivian El Jaber como Martita Cano.