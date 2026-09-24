Actúan Verónica Llinás, Juan Minujín y Luis Machín: la serie argentina para maratonear el fin de semana

Para quienes buscan una propuesta televisiva entretenida y con un elenco estelar que incluye figuras como Verónica Llinás, Juan Minujín y Luis Machín, YouTube guarda un tesoro de la pantalla nacional. La plataforma ofrece de manera gratuita todos los episodios de Viudas e hijos del rock and roll, la aclamada telecomedia de Underground Producciones y Endemol emitida por Telefe, como una opción perfecta para disfrutar durante el fin de semana.

{{{htmlAmp}}}

La historia gira en torno a la figura de Roby, interpretado por Lalo Mir, un referente indiscutido del rock nacional que influyó a toda una generación desde la frecuencia de la radio Z-Rock. Tras su inesperado fallecimiento, la trama sigue a su hija Miranda, encarnada por Paola Barrientos, quien debe enfrentar los fantasmas del pasado, reconstruir el vínculo con la memoria de su padre y reencontrarse con Diego, personaje a cargo de Damián De Santo, aquel amor de verano que quedó trunco en la juventud.

El conflicto central se despliega cuando Miranda, ahora casada con Segundo -el rol de Juan Minujín como un hombre de familia tradicional que reprime su verdadera identidad-, vuelve a cruzarse con viejos afectos como su antigua amiga Sandra (Julieta Ortega) y Vera (Celeste Cid), la hija no reconocida de Roby. A su vez, Diego intenta rehacer su vida comprometido con Susana (Griselda Siciliani), manteniendo viva la mística de su juventud junto a su entrañable amigo Rama (Fernán Mirás).

Con la música nacional funcionando como elemento sanador y conector entre las heridas del pasado, la tira combina humor, romance y pasajes emotivos. Su disponibilidad completa en YouTube la convierte en una alternativa accesible e ideal para revivir una de las producciones más recordadas de la televisión argentina.

Viudas e hijos del Rock and Roll.

Elenco completo de Viudas e hijos del Rock and Roll