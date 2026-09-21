Cautiva: la historia real del convento de los horrores que inspiró la serie

Desde su estreno, la miniserie Cautiva sorprendió por presentar una historia cruda de abusos en un convento de monjas. La ficción protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega cuenta la historia de Clara, una joven que ingresa a un convento de clausura sin saber que quedará sometida al régimen impuesto por Cecilia, la madre superiora. Y para la sorpresa de muchos, la producción está basada en un macabro caso real que conmocionó al país.
El caso real que inspiró Cautiva ocurrió en 2016 en Nogoyá, Entre Ríos, en el convento de las Carmelitas Descalzas. La investigación periodística que dio a conocer los abusos en el convento fue realizada por el medio entrerriano Análisis. En el convento se investigaron denuncias de maltratos, castigos físicos y privación ilegítima de la libertad de las religiosas.
La principal autoridad del convento era Luisa Esther Toledo, conocida en la congregación como Madre María Isabel. La monja que sometía a otras religiosas a sus métodos de castigo (cuando allanaron el convento se encontraron, entre otros elementos de tortura, látigos y cilicios) fue condenada en 2019 a tres años de prisión efectiva por dos hechos de privación ilegítima de la libertad agravados por violencia y amenazas. La condena quedó firme en 2021 y la monja obtuvo la libertad condicional en 2022.
¿Qué es real y qué es falso en Cautiva?
Cautiva utiliza el caso de Nogoyá como inspiración y punto de partida, y construye una ficción alrededor de él. La serie está dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, con guiones de Hernández, Leonel D'Agostino y Pablo Lago. El elenco incluye también a Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Tomás Wicz, Rochi Hernández, Lautaro Bettoni y Evitta Luna, además de las participaciones especiales de Justina Bustos y Luis Ziembrowski. La serie se estrena el 18 de septiembre por TNT, con un episodio semanal, mientras que sus capítulos estarán disponibles completos en Flow desde el 19 de septiembre