Fue usado como convento en Cautiva y tiene una gran conexión con el papa Francisco: el histórico colegio de Buenos Aires

La serie Cautiva, protagonizada por Lorena Vega y Carolina Kopelioff, ya causa furor en los espectadores argentinos. Entre las grandes curiosidades de la serie inspirada en hechos reales, llamó la atención que el convento utilizado en la ficción, en realidad, es una histórica escuela ligada al papa Francisco: el antiguo Colegio Máximo de San José, conocido como Centro Loyola.

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Serie Cautiva: así es el colegio bonaerense que usaron de locación

Ubicado en la localidad bonaerense de San Miguel, el colegio fue elegido como escenario por sus extensos pasillos, más de 100 habitaciones y amplios espacios verdes, que sirven para transmitir la sensación de encierro y aislamiento de la protagonista. El Centro Loyola se encuentra sobre la avenida Ricardo Balbín, en San Miguel, y fue construido por la Compañía de Jesús a partir de 1930, cuando la orden decidió instalarse en la zona para desarrollar allí la etapa más avanzada de la formación de sus futuros sacerdotes.

El sitio funcionó como el Máximo de San José hasta el 2017 (Foto: Intagram, Cuando en Foco)

En 1932, el edificio pasó a albergar las carreras de Filosofía y Teología con validez para otorgar títulos eclesiásticos, y durante décadas recibió a jóvenes estudiantes llegados de distintos puntos de la Argentina y de otros países latinoamericanos. Su historia académica y religiosa todavía se puede observar en la arquitectura con sus largos corredores, cuartos austeros y enormes salones que la serie de HBO Max aprovechó para construir una atmósfera inquietante.

Además del colegio, la producción utilizó como espacios de grabación un edificio del barrio porteño de Flores, que había sido sede de una iglesia evangélica y luego de una universidad privada, y en una iglesia del barrio de Almagro.

El edificio funcionó como Colegio Máximo hasta 2017, año en que sus facultades eclesiásticas y su enorme biblioteca —que reunía cerca de 300 mil volúmenes— fueron trasladadas a Córdoba. Desde entonces, el lugar continúa funcionando como centro cultural y educativo bajo el nombre de Centro Loyola.

La conexión del Colegio San José con el papa Francisco

Una de las grandes curiosidades de la locación es su conexión con el papa Francisco: durante años, ese mismo colegio fue un espacio central en la vida de Jorge Mario Bergoglio, que realizó tareas académicas, pastorales y llegó a ser rector durante seis años.