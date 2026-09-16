Lorena Vega, Juan Minujín y Claudia Piñeiro: las 3 nuevas series y películas que abordan la religión y la culpa

La religión vuelve a ocupar un lugar central en tres estrenos que, desde géneros y perspectivas muy diferentes, exploran la relación entre la fe, la culpa y los conflictos familiares. Las series Catedrales y Cautiva y la película Los domingos presentan historias atravesadas por personajes que deben enfrentarse a sus propias creencias y a las consecuencias de decisiones tomadas en nombre de la religión.

{{{htmlAmp}}}

Las tres producciones llegan con propuestas diferentes: un thriller basado en una novela de Claudia Piñeiro, una serie argentina inspirada en un caso real y un drama español que pone el foco en una adolescente que decide replantearse el futuro que su familia imaginaba para ella.

La vuelta de Claudia Piñeiro a las series

En Catedrales, la religión funciona como uno de los elementos que atraviesan una historia familiar marcada por una tragedia que nunca terminó de resolverse. La serie está basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro y combina misterio, drama familiar y secretos del pasado para reconstruir las consecuencias de un asesinato ocurrido décadas atrás.

El centro de la historia es Ana Sardá, una adolescente de 17 años cuyo asesinato provoca una fractura dentro de su familia. Con el paso del tiempo, el caso queda rodeado de interrogantes y distintas versiones sobre lo sucedido. Tres décadas después, Lía, hermana de Ana, vuelve a involucrarse con aquella historia y comienza a revisar acontecimientos que parecían haber quedado enterrados.

La investigación permite descubrir que detrás de aquella tragedia existen conflictos que van mucho más allá del crimen. Las convicciones religiosas de los integrantes de la familia, sus diferencias frente a la fe y determinados secretos personales forman parte de una trama en la que nadie parece haber contado toda la verdad.

La adaptación televisiva fue desarrollada por Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada y cuenta con la dirección de Fabiana Tiscornia y Pepa San Martín. El elenco está encabezado por Alfredo Castro, Paulina García, Octavia Bernasconi, Ignacia Baeza, Vivianne Dietz, Amparo Noguera y Paula Luchsinger, entre otros. Catedrales está compuesta por seis episodios y puede verse en Prime Video.

Cautiva: una historia extrema basada en hechos reales

En Cautiva, la religión aparece vinculada a una experiencia mucho más extrema. La nueva serie original de TNT y Flow sigue a Clara, interpretada por Carolina Kopelioff, una joven que ingresa a un convento de clausura sin saber que quedará sometida al régimen impuesto por Cecilia, la madre superiora, interpretada por Lorena Vega.

La institución religiosa se transforma progresivamente en un espacio de abuso y crueldad. Quince años después de su ingreso, Clara consigue escapar en condiciones físicas y psicológicas extremas y comienza, junto con su familia, un largo proceso de reconstrucción personal.

La serie utiliza el convento como un universo cerrado en el que las reglas religiosas adquieren una dimensión opresiva. El contraste con el mundo contemporáneo es uno de los elementos centrales de la propuesta: mientras la historia transcurre en pleno siglo XXI, las prácticas que atraviesan a las protagonistas remiten a un tiempo mucho más oscuro.

Cautiva está dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, con guiones de Hernández, Leonel D'Agostino y Pablo Lago. El elenco incluye también a Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Tomás Wicz, Rochi Hernández, Lautaro Bettoni y Evitta Luna, además de las participaciones especiales de Justina Bustos y Luis Ziembrowski.

La serie se estrena el 18 de septiembre por TNT, con un episodio semanal, mientras que sus capítulos estarán disponibles completos en Flow desde el 19 de septiembre.

Los domingos: cuando una adolescente decide ser monja

Los domingos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, plantea un conflicto completamente diferente. Ainara, una joven de 17 años interpretada por Blanca Soroa, está en el momento en que debe comenzar a definir su futuro. Su familia espera que elija una carrera universitaria, pero ella tiene otro proyecto de vida: siente que su vínculo con Dios se profundizó y considera ingresar a un convento de clausura.

La decisión altera el equilibrio familiar y obliga a sus integrantes a enfrentarse a preguntas que exceden la elección de una carrera. ¿Hasta dónde puede intervenir una familia en las decisiones de una hija? ¿Qué ocurre cuando una convicción religiosa entra en conflicto con las expectativas de quienes la rodean?

El reparto de la película está integrado por Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Nagore Aranburu y Mabel Rivera. Los domingos obtuvo cinco premios Goya, entre ellos Mejor Película, Dirección, Guion Original y Actriz Protagonista para Patricia López Arnaiz, además de haber ganado la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián.