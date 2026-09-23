Actúan Ricardo Darín y Norma Aleandro: en qué plataforma ver el clásico drama El Hijo de la Novia

Para quienes buscan una historia profunda, llena de nostalgia y con actuaciones estelares, El hijo de la novia se consolida como la opción perfecta para reencontrarse con el cine argentino en HBO Max. La película de 2001, dirigida por Juan José Campanella y coescrita junto a Fernando Castets, combina drama, romance y humor con una sensibilidad única que no pierde vigencia.

{{{htmlAmp}}}

La trama sigue los pasos de Rafael Belvedere, interpretado por Ricardo Darín, un hombre al borde del colapso absorto en las exigencias del restaurante familiar que heredó de su padre. Divorciado y desbordado por la rutina cotidiana, el protagonista descuida el vínculo con su pareja y posterga las visitas a su madre, internada en una residencia debido al avance del alzhéimer. La historia toma un giro crucial cuando su padre decide cumplir el gran deseo pendiente de su esposa: celebrar su casamiento por Iglesia antes de que sea tarde, obligando a Rafael a replantearse sus prioridades y reconectar con su afecto.

El enorme impacto emocional del largometraje descansa sobre un elenco de figuras consagradas y actuaciones descollantes. Junto a Darín, los primeros actores Héctor Alterio y Norma Aleandro entregan composiciones entrañables en los roles de los padres. El reparto se completa con figuras de la talla de Eduardo Blanco, Natalia Verbeke, Gimena Nóbile, Claudia Fontán, David Masajnik y Atilio Pozzobón, sumado a las participaciones especiales de Salo Pasik y Adrián Suar.

Tras su llegada a las salas argentinas en agosto de 2001, la película se transformó en un fenómeno rotundo de público y crítica, convocando a casi 1,7 millones de espectadores en cines y logrando una recaudación superior a los 8 millones de dólares. Además de cosechar el Premio Cóndor de Plata a la mejor película, la producción alcanzó proyección internacional al ser nominada al Premio Óscar a la Mejor Película Extranjera, ratificándose como una obra clave para emocionar a distintas generaciones.

El Hijo de la Novia.

Elenco completo de El Hijo de la Novia